पटना: राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में हौसला बुलंद बदमाश लगातार लूट, हत्या और दुष्कर्म जैसी जघन्य आपराधिक घटनाओं (Robbery incident in Patna)को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र (Agamkuan Police Station Area) का है. जहां पंजाब नेशनल बैंक के पास अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर तेल व्यवसायी से 50 लाख रुपये लूट (Robbery from Businessman in Patna) लिये. दिनदहाड़े हुए लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है.

ये भी पढ़ें- पटना में चोरी की गई ATM औरंगाबाद से बरामद, लुटेरों ने रुपये निकालकर नहर में फेंकी मशीन

जानकारी के मुताबिक, अगमकुआं थाना क्षेत्र के सम्राट पेट्रोल पम्प के स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बाइक से व्यवसायी मनोज कुमार पैसा जमा करने आ रहे थे. तभी बैंक से कुछ दूर पहले हथियारों से लैस अपराधियों ने उसे रोक लिया और हथियार का भय दिखा कर पैसों से भरा झोला छीनकर भागने लगे. जिसका व्यवसायी ने विरोध किया और शोर मचाया, तभी स्थानीय लोगों को आता देख बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गये.

देखें वीडियो

व्यवसायी से लूट और फायरिंग की खबर लगते ही इलाके में दहशत है. इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति काफी आक्रोश है. लोगों ने पुलिस व प्रशासन से लूट की घटना का खुलासा करने और पैसा बरामद करने की मांग की है. हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन घटना की तफ्तीश में जुटी है.

ये भी पढ़ें- मुंगेर में 49 लाख की लूटपाट, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

नोट- इस तरह की किसी भी घटना की जानकारी देने और हेल्प के लिए आप Bihar police Helpline Number 1860 345 6999 पर कॉल कर सकते हैं