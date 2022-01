पटना: राजधानी पटना में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत (Three Killed In Road Accident In Patna) हो गई. ताजा मामला जिले के शाहजहांपुर थाना (Shahjahanpur Police Station) क्षेत्र के स्टेट हाईवे 78 पर ऐमन बीघा गांव के पास का है. यहां रविवार रात तेज रफ्तार भारी वाहन ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी. जिसमें तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज (Nalanda Medical College) भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है.

इस घटना में मरने वाले तीनों लोग एक ही परिवार के थे. मृतकों की पहचान फतुहा थाना क्षेत्र के गौरी पुन्दह गांव निवासी रीता देवी, उनके भतीजे पंकज राउत और 15 वर्षीय पोते सुदामा कुमार के रूप में की गई है. घटना के संबंध में परिजनों का कहना है कि रविवार को भतीजे और पोते के साथ बाइक पर सवार होकर रीता देवी अपने बेटे की शादी को लेकर लड़की देखने सोहगी गांव गई थी. लड़की देखने के बाद रिश्ता तय कर रीता देवी वापस अपने गांव फतुहा के गौरी पुन्दह लौट रही थी. इसी क्रम में स्टेट हाईवे 78 पर ऐमन बीघा गांव के पास तेज रफ्ता वाहन ने टक्कर मार दी. जिससे कुचलकर तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

