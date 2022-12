पटनाः बिहार में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम (Result OF Kurhani By Election) आ गया है. कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता (BJP MLA Kedar Prasad Gupta) ने जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा को 3645 वोट से हरा दिया है. चुनाव परिणाम आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम हमें स्वीकार (RJD Reaction On Kurhani By Election Result) है. कहां चूक हुई है. हम इसकी समीक्षा करेंगे.



"महागठबंधन को 76 हजार मत प्राप्त हुए हैं. इसके पहले हमें 77 हजार मत प्राप्त हुए थे. बीजेपी को 76 हजार मत प्राप्त हुए थे. वह 76 हजार पर कायम है. हमारा 77 हजार था, अभी 74 हजार मत प्राप्त हुए हैं. दो हजार मत की कमी हुई है. इसे नकारने की नहीं बल्कि समीक्षा करने की जरूरत है."- श्याम रजक, राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री



लोकतंत्र में हम जीत का स्वागतः कुढ़नी विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो जाने के बाद मीडिया से बातचीत में श्याम रजक ने कहा कि वहां की जनता को बधाई है. चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का रुझान हमारे लिए था. लोकतंत्र में हम जीत का स्वागत करते हैं. हार की समीक्षा भी करेंगे. नए निर्णय लेंगे की आगे और धारदार तरीके से कैसे जीत करें. बता दें कि 23 राउंड तक चली मतगणना के बाद बीजेपी को 76,653 वोट मिले, जबकि जेडीयू को 73, 008 मत मिले. आपको बताएं कि 5 दिसंबर को कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए 57.9 प्रतिशत वोट डाले गए थे.



