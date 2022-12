पटनाः बिहार के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का नतीजा (Result Kurhani By Election) आ गया है. BJP के उम्मीदवार केदार गुप्ता 3645 वोट से जीत गए हैं. वहीं BJP की जीत और JDU की हार से बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. बिहार के पूर्व उपमुख्ययमंत्री व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है. सुशील मोदी ने कहा कि सीएम की प्रतिष्ठा का सवाल था. 2014 के लोकसभा चुनाव में दो सीट आने के बाद सीएम ने इस्तीफा दे दी थी. इसी तरह कुढ़नी में हार के बाद सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए.

बीजेपी को 76,653 वोट मिलेः बता दें कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव (Counting of Kurhani By Election) के नतीजे आ गए हैं. बीजेपी ने कुढ़नी उपचुनाव में जीत हासिल की (BJP wins in Kurhani By Election) है. बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा को 3645 वोट से हरा दिया है. 23 राउंड तक चली मतगणना के बाद बीजेपी को 76,653 वोट मिले, जबकि जेडीयू को 73,008 मत मिले. आपको बताएं कि 5 दिसंबर को कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए 57.9 प्रतिशत वोट डाले गए थे.

"कुढनी के उपचुनाव में BJP की जीत हुई है, महागठबंधन ने पूरी ताकत लगाई लेकिन हार गई. नीतीश कुमार ने लालू जी के नाम पर वोट मांगे थे. करोड़ों रुपए खर्च किए गए, साजिश के तहत मुकेश साहनी को खड़ा किया गया. सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी. अब चुनाव हार गए तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए." - सुशील मोदी, राज्यसभा सांसद