पटना: आज बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar Legislative Council Election) के नतीजे आएंगे. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती (Bihar MLC Election Result) जारी है. सबकी नजर मुंगेर सीट पर है. जहां आरजेडी जिलाध्यक्ष संजय सिंह (RJD District President Sanjay Singh) के एक बयान से शहर की राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है. राजद जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि यदि राजद प्रत्याशी (RJD Candidate Ajay Kumar Singh From Munger Seat ) की हार होगी तो वो अपना हाथ काटकर गंगा जी में बहा देंगे. मतदान के एक दिन पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें: Bihar MLC Election Result: JDU का दावा- सभी 24 सीटों पर होगी NDA की जीत

प्रत्याशी के हारने पर हाथ काटने का ऐलान: इस वायरल वीडियो (RJD Leader Video Viral Before MLC Election Result) में जिलाध्यक्ष ने दावा किया है कि उनके प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहे हैं. वहीं गुरूवार को एमएलसी चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, ऐसे में संयोगवश राजद प्रत्याशी चुनाव हार जाते तो क्या संजय सिंह (RJD Leader Will Cut Off his Hand) अपना हाथ कटवाएंगे. इस बाबत ईटीवी भारत की टीम ने जिलाध्यक्ष से सम्पर्क किया. जब उनसे इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी हामी भरी और दावा किया है कि उनके प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं.

"हमारे प्रत्याशी के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है. हमारे एमएलसी अजय सिंह जीत चुके हैं. जिन्होंने धोखा देने का काम किया है उन्हें प्रतिनिधि नकार चुका है. अजय सिंह जीत चुके हैं सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है. अगर अजय सिंह नहीं जीतेंगे तो अपना दाहिना हाथ काटकर गंगा में फेंक देंगे. प्रतिनिधि की सोच और आवाज के हिसाब से हम बता रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है. ललन सिंह जो ड्रामा कर रहे हैं वो खत्म हो चुका है. अजय सिंह समाज की सेवा करेंगे. जदयू की बातें मनगढ़ंत है."- संजय सिंह, राजद जिलाध्यक्ष

ललन सिंह के लिए अहम है सीट: राजद जिलाध्‍यक्ष के इस बयान से सियासी गर्मी बढ़ गई है. आपको बता दें कि मुंगेर की एमएलसी सीट के लिए जदयू ने जहां संजय प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था, वहीं राजद की तरफ से अजय सिंह किस्मत आजमा रहे हैं. मुंगेर विधान परिषद सीट जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (JDU National President Lalan Singh) के लिए काफी अहम मानी जाती है. यहां उन्‍होंने जदयू प्रत्‍याशी संजय सिंह की जीत के लिए पूरी मशक्‍कत भी की है. सभी जिले में जाकर जनप्रतिनिधियों से वोट देने की अपील की. वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अजय सिंह की जीत के इस दावे में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है.

संजय प्रसाद हैं जदयू से उम्मीदवार: ललन सिंह ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर मुंगेर लखीसराय शेखपुरा जमुई प्रक्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एमएलसी उम्मीदवार बनाया है. ऐसे में अगर एमएलसी का चुनाव संजय प्रसाद हार जाते हैं तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी. क्योंकि ललन सिंह मुंगेर के सांसद भी हैं.

राजद के उम्मीदवार हैं अजय कुमार सिंह: महागठबंधन ने इस बार अपना उम्मीदवार लखीसराय के मालदार बिजनेसमैन और मंझे हुए राजनीति के खिलाड़ी अजय कुमार सिंह को बनाया है. अजय कुमार सिंह के कई राज्यों में बड़े कारोबार हैं तो वे राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं. अजय कुमार सिंह की राजनीति में पकड़ को कुछ इस तरह समझा जा सकता है. अजय कुमार सिंह के लिए जमुई जिला में निर्विरोध अपनी पत्नी को जिला परिषद अध्यक्ष बनाने वाले गुड्डू यादव को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ना कहना पड़ा. अजय कुमार सिंह के लिए खुद उदय नारायण चौधरी कमान संभाल ली है. इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पूर्व सांसद, जयप्रकाश नारायण यादव एवं अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव ने भी कमान संभाल ली है. ताबड़तोड़ अजय कुमार सिंह का प्रचार चल रहा है. ऐसे में दोनों के लिए राह कठिन होगी.

पढ़ें- Bihar MLC Election: औरंगाबाद में बैलट पेपर बाहर ले जाने का प्रयास, DM ने FIR दर्ज करने का दिया निर्देश

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP