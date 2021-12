पटनाः बिहार पुलिस विभाग से रिटायर हो चुके पुलिसकर्मियों और अधिकारियों (Retired Policemen Will Recruitment On Contract in Bihar) को दोबारा काम करने का मौका मिलेगा. इसके तहत चुनिंदा पुलिसकर्मियों के संविदा पर नियोजन के लिए दिशा-निर्देश (Guidelines For Contract Recruitment) भी जारी किये गये हैं. अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2021 के बीच जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वैसै इच्छुक पुलिसकर्मी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.





दरअसल, पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण विभाग के दिशा-निर्देश के तहत संविदा नियोजन उसी पद के लिए होगा जिस पद से संबंधित कर्मी रिटायर हुए हैं. संविदा पर 19 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को लिया जाएगा. जिन पर कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो.

नियोजन के लिए जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक आवेदन के बाद नियोजन की कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, तभी उन्हें संविदा पर रखा जाएगा. इसके साथ-साथ उनको यह भी घोषणा पत्र देना होगा कि पहले से संविदा पर वह कहीं कार्यरत नहीं हैं. यह नियोजन आदेश जारी होने की तारीख से 1 साल के लिए प्रभावी होगा.





पुलिस मुख्यालय ने सेवानिवृत पुलिसकर्मियों से 31 दिसंबर तक आवेदन देने को कहा है. दरअसल, इन पुलिसकर्मियों को किस तरह की ड्यूटी में लगाया जाएगा, यह अभी तय नहीं हुआ है. इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है. हालांकि पुलिस मुख्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी पुलिसकर्मियों को गश्ती, मालखाना, पुलिस रिकॉर्ड और पुलिस कोर्ट के बीच के काम का दायित्व सौंपा जा सकता है.

