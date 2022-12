पटना: बिहार में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव (Counting of Kurhani By Election) के लिए वोटों की गिनती जारी है. जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा ने एक बार फिर बढ़त बना ली है. वह बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता से आगे चल रहे हैं. इस पूरे मामले में जदयू पार्टी के बड़े नेताओं का बयान आना शुरु हो गया है. जदयू के बड़े नेता और मंत्री विजेंद्र यादव और मंत्री शीला मंडल ने जेडीयू कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित बताए हैं. .

कुढ़नी उपचुनाव पर नेताओं के बयान: दरअसल कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव का आज परिणाम आने वाला है. इसी कारण सारे पार्टी के नेताओं का बयान अब आने लगा है. बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव का कहना है कि जो अभी तक का रुझान है, उससे जदयू प्रत्याशी की जीत पक्की लग रही है. वहीं गुजरात चुनाव में बीजेपी की बढ़त पर विजेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद वहां मोहल्ले मोहल्ले जाकर प्रचार प्रसार किया था. इस कारण वहां का चुनावी समीकरण बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है. वहीं मंत्री शीला मंडल ने भी अपनी पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित होने की बात कही है.

"जो अभी तक कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव का रुझान आया है, उससे जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा की जीत पक्की लग रही है."- विजेंद्र यादव, मंत्री

5 दिसंबर को हुआ था मतदानः कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव (Kurhani Assembly By Election) के लिए पांच दिसंबर को वोटिंग हुई थी. निर्वाचन आयोग के अनुसार करीब 53 फीसदी वोटिंग हुई थी. इसके साथ ही 13 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गयी. वोटिंग के बाद एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने-अपने गणित से जीत का दावा (Political Parties Reaction On Kurhani By Election) कर रहे हैं. चुनाव में भाग्य आजमा रहे भाजपा, जदयू, वीआईपी, एमआईएम सहित सभी दलों के प्रतिनिधि अपने जीत का दावा कर रहे हैं.

कुढ़नी सीट पर आरजेडी का कब्जा: गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुढ़नी विधानसभा सीट पर राजद की जीत हुई थी. यहां भाजपा के उम्मीदवार केदार गुप्ता महज 712 मतों से पीछे रह गये थे. 2020 के चुनाव में एनडीए के भीतर भाजपा को जदयू का भी समर्थन हासिल था. इस बार जदयू और राजद एक साथ हैं. उसके साथ कांग्रेस और वाम दल समेत सात दलों की ताकत भी शामिल है, जबकि भाजपा इस बार अकेले चुनाव मैदान में संघर्ष कर रही है.

क्यों हो रहा उपचुनावः कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक अनिल सहनी पर राज्यसभा सांसद रहने के दौरान एलटीसी घोटाले का आरोप लगा है. इस आरोप पर सीबीआई जांच कर रही थी. अनिल सहनी जब राज्यसभा सांसद बने थे तो बिना यात्रा के लाखों रुपये का घोटाला हुआ था. एलटीसी घोटाला मामले में 31 अक्टूबर 2013 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई ने इस मामले में मनी लाउंड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला (LTC scam Case) मामले में उनको दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.