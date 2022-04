पटनाः एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एनडीए का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है. केन्दीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह (RCP Singh On NDA Victory In Bochhan By Election) ने शुक्रवार को बोचहां में जनसंपर्क के दौरान कहा कि जिस तरह मुजफ्फरपुर एमएलसी चुनाव में एनडीए प्रत्याशी अजेय बहुमत से जीते हैं, उसी तरह बोचहां उपचुनाव (By Election In Bihar) में भी एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी की जीत होगी. वहीं उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि 1962 के भारत और चीन की लड़ाई के वक्त रूस दोनों देश के बीच मध्यस्थता करता था लेकिन आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत इतना ताकतवर हुआ है कि वो रूस व युक्रेन के युद्ध के बीच मध्यस्थता कर रहा है.

पीएम और सीएम एक जैसे हैंः केन्दीय मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफ की और कहा कि उनकी पहचान विकास से है और वे बिहार के लिए विकास पुरुष हैं. उनके 16 साल के कार्यकाल में बिहार में विकास की गंगा बही है और इससे सभी समाज के लोग लाभान्वित हुए हैं. नीतीश कुमार ने तिरहुत के विकास के लिए कई कार्य किए. इसका प्रतिफल बोचहां की जनता मत देकर देगी. आरसीपी सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों एक जैसे हैं. दोनों को परिवारवाद से कोई मतलब नहीं. पीएम मोदी देश के लिए लगातार काम करते रहते हैं. प्रधानमंत्री मोदी अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं करते बल्कि पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हैं. यही हाल बिहार में नीतीश कुमार का है.

'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरंतर बिहार की सेवा की है. उनके ऊपर कोई भी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकता, जबकि बाकी लोग परिवारवाद के चक्र में फंसे हुए हैं. अगर बोचहां में विकास की धारा को लोग हमेशा जारी रखना चाहते हैं, तो बीजेपी उम्मीदवार बेबी देवी का साथ देना चाहिए. मुख्यमंत्री ने महिला, दलित, अतिपिछड़ा, छात्र, युवा सभी समुदाय के उत्थान के लिए काम किया. जिसका नतीजा है बिहार का हर तबका अपने को खुशहाल महसूस कर रहा है. आज स्कूल में पढ़ाई और अस्पातल में दवाई के साथ-साथ समय पर किसान के फसलों की बोआई हो रही है'-आरसीपी सिंह, केन्दीय मंत्री

कार्यकर्ताओं ने किया मंत्री का जमकर स्वागतः जनसंपर्क के दौरान आरसीपी सिंह के साथ मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, बेनीपुर विधायक अजय चौधरी, एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी, शिक्षा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ कन्हैया सिंह प्रदेश महासचिव अनिल कुमार, चन्दन कुमार सिंह, परमहंस कुमार, जदयू के अतिपिछड़ा नेता सरोज सहनी, पूर्वप्रदेश प्रवक्ता सुहेली महेता, पप्पु कुशवाहा, युवा अध्यक्ष पूर्व श्याम पटेल सहित कई नेता उनके साथ रहे. इस दौरान बोचहां जाने के क्रम में जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा रामाशीष चौक, हाजीपुर सहित कई जगहों पर तमाम नेताओं का स्वागत किया गया.

