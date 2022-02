पटना: जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच विवाद (Dispute Between Lalan Singh and RCP Singh) गहराता जा रहा है. एक तरफ जहां आरसीपी ने सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन से बिहार में बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है. उन्होंने कहा कि जहां तक संगठन विस्तार की बात है तो प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में पहले से ही जेडीयू का सदस्यता अभियान (JDU Membership Campaign) जोर-शोर से चल रहा है.

ललन सिंह ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा दिन-रात काम कर रहे हैं. ललन सिंह ने कहा कि पार्टी एक है. नीतीश कुमार ही जनता दल (यू) और हमारे एक मात्र नेता भी हैं. हम लोग अपने नेता को मजबूत करने के लिए ही काम कर रहे हैं. पार्टी संगठन में जो समर्पित हैं, उनको पूरी जिम्मेवारी दी जा रही है और सम्मान भी मिल रहा है.

"पार्टी में संगठन विस्तार का काम चल रहा है. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा दिन-रात इस काम में लगे हुए हैं. अब अगर वो (आरसीपी सिंह) कोई अभियान चलाने की बात कर रहे हैं तो इस बारे में वही बात सकते हैं, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है"- ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू

वहीं, पिछले दिनों सरस्वती पूजा में सैदपुर हॉस्टल में 'बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, ललन सिंह जैसा हो' का नारा लगा था, इस पर सफाई देते हुए ललन सिंह ने कहा कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो वह इस तरह की बात सोचता होगा. कार्यक्रम में 12 युवा ने नारा लगा दिया है लेकिन मेरा दिमाग खराब नहीं है. हम लोग अपने नेता के लिए ही दिन रात काम करते हैं.

