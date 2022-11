पटना: मसौढ़ी शहर में साफ-सफाई समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर लोगा अनशन (Fasting for cleanliness in Masaurhi) कर रहे हैं. आज शनिवार काे चौथे दिन पुलिस प्रशासन के लोग अनशनकारियों काे हटाने पहुंचे. इस दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. इसकी सूचना पर पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव (Ram Kripal Yadav) और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार (Former MP Arun Kumar) अनशन स्थल पर पहुंचे. आंदोलनकारियों को समझा-बुझाकर जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया. इसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए शहर की साफ-सफाई नहीं होने पर शहर का पूरा कूड़ा कचरा प्रशासनिक अधिकारियों के आवास पर फेंक देने की चेतावनी दी.

सरकार का रवैया तानाशाहः अरुण कुमार ने कहा कि बुनियादी सवालों को लेकर अनशन पर बैठे थे. यह सरकार का तानाशाह रवैया है. जो काम सरकार को करनी चाहिए थी वह अनशन करके लोग मांग कर रहे हैं और उसे जबरन पुलिस द्वारा हटाया जा रहा है. बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है. अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाते हुए नगर के कार्यपालक पदाधिकारी और एसडीओ अनिल कुमार सिन्हा को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर पूरे शहर में साफ-सफाई नहीं होती है तो शहर का पूरा कूड़ा कचरा लेकर हम सभी मसौढ़ीवासी इन सभी प्रशासन के आवास पर फेंक देंगे ताकि उन्हें भी समझ में आए कि कूड़े कचरे के बीच शहरवासी किस तरह से परेशान हैं.

भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रहीः सांसद अरुण कुमार ने यह भी कहा कि नगर के कार्यपालक पदाधिकारी जगन्नाथ यादव के बारे में काफी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निगरानी के द्वारा संपत्ति की जांच करवाने की मांग करेंगे. सांसद रामकृपाल ने सरकार पर बरसते हुए कहा कि यह सरकार गूंगी बहरी के अलावा तानाशाह भी है. अनशन कर रहे लोगों को जबरन हटवा रही थी जो काफी दुर्भाग्य है. बुनियादी सवाल को लेकर अनशन पर बैठे लोगों पर पुलिसिया डंडा चलाना बेहद दुर्भाग्य है.





"अगर पूरे शहर में साफ-सफाई नहीं होती है तो शहर का पूरा कूड़ा कचरा लेकर हम सभी मसौढ़ीवासी इन सभी प्रशासन के आवास पर फेंक देंगे ताकि उन्हें भी समझ में आए कि कूड़े कचरे के बीच शहरवासी किस तरह से परेशान हैं"-अरुण कुमार, पूर्व सांसद, जहानाबाद