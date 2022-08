पटनाः झारखंड के अंकिता हत्याकांड को लेकर बिहार में भी आक्रेश है. जगह-जगह लोग विरोध प्रदर्शन (Protest In Bihar over Ankita Murder Case) कर रहे हैं और कैंडल मार्च निकाल कर अंकिता को श्रद्धांजलि (Tribute To Ankita In Bihar) दी जा रही है. वहीं लोगों ने अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की जोरदार मांग की है. लोगों को कहना है कि आरोपी किसी कीमत पर बचना नहीं चाहिए और उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए.

छपरा में विरोध प्रदर्शनः मंगलवार को छपरा में दर्जनों युवाओं ने झारखंड की दुमका निवासी अंकिता सिंह के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला. जो शहर के विभिन्न जगहों से होकर गुजरा. इस कैंडल मार्च में शामिल युवाओं द्वारा हत्यारे शाहरुख को अविलंब फांसी देने की मांग की गई और अंकिता के परिवार वालों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद देने की भी बात कही गई.

"अंकिता सिंह के साथ जो हुआ वो घटना बहुत दुखद है. इसके हत्यारे शाहरुख को फांसी की सजा दी जाए और परिवार वालों को आर्थिक मदद दी जाए, यही हमारी मांग है. जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और अंकिता को न्याय मिले"- धीरज सिंह, स्थानीय युवा

भागलपुर में विरोध प्रदर्शनः भागलपुर में भी छात्रा अंकिता सिंह की बर्बरता पूर्ण हत्या के विरोध में कई सामाजिक संगठनों द्वारा जन आक्रोश कैंडल मार्च यात्रा निकाला गया. यह कैंडल मार्च यात्रा स्टेशन चौक से खलीफाबाग चौक होते हुए भगत सिंह चौक, घंटाघर चौक तक लाया गया. वहीं, इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व नगर निगम पार्षद संतोष कुमार ने बताया कि सरकार के उदासीन रवैया के कारण आज झारखंड में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले धड़ल्ले से बढ़ते चले जा रहे हैं और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों को प्रश्रय देने का काम कर रही है. इसे जल्द से जल्द रोकना होगा. वहीं, प्रदर्शनकारियों ने कहा सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर हत्यारे शाहरुख को फांसी की सजा सुनाए और छात्रा अंकिता को जल्द से जल्द न्याय मिले.

नवादा में भी विरोध प्रदर्शनः उधर नवादा में भी दुमका की बेटी अंकिता सिंह को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक संगठनों ने आक्रोश मार्च निकालकर प्रदर्शन किया. आक्रोश मार्च भगत सिंह चौक से निकलकर प्रजातंत्र चौक पहुंचा, जहां कैंडल जलाकर अंकिता सिंह को श्रद्धांजलि दी गई. इस दौरान लोगों ने हत्यारा शाहरुख को फांसी देने की मांग की. समाजसेवी मिथिलेश पांडेय ने कहा कि अंकिता के हत्यारे को सरकार जल्द से जल्द फांसी की सजा दे. उन्होंने जिहादियों को चेताते हुए कहा कि संभल जाओ नहीं तो जिस तरह से फिल्मों का बहिष्कार हो रहा है, उसी तरह जिहादियों का भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अंकिता बहन को न्याय दिलाने और हत्यारा शाहरुख को फांसी दिलाने के लिए एक आंदोलन छेड़े, ताकि जल्द से जल्द सरकार हत्यारों को फांसी दे सके और अंकिता को न्याय मिले.

क्या है पूरा मामलाः आपको बता दें कि झारखंड में दुमका की रहने वाली अंकिता सिंह को एक सरफिरे आशिक शाहरुख ने पेट्रोल डालकर जला दिया था. जिससे उसकी स्थिति काफी खराब हो गई. बीते सोमवार को 5 दिनों बाद अंकिता की इलाज के दौरान मौत हो गई. हालांकि दुमका पुलिस ने शाहरुख और उसके सहयोगी नईम को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन इस घटना के बाद पूरे देश में लोगों में खासा आक्रोश है और देश का युवा वर्ग हत्यारे शाहरुख और नईम को जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं. बिहार में भी इसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा है और कई जिलों में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी है.