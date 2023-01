पटना में मानदेय के लिए पीडीएस डीलरों का प्रदर्शन

पटना: राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरनास्थल पर आज जनवितरण प्रणाली दुकानदारों ने जमकर प्रदर्शन किया(Protest For Pay PDS Shopkeeper In patna) है. इन प्रदर्शनकारियों ने सरकार से 30 हजार रुपए मासिक मानदेय की मांग करते हुए धरना दिया (Protest For thirty Thousand Salary In Patna) है. यहां मौजूद डीलरों का कहना है कि अन्य राज्यों में सरकार डीलरों को मानदेय दे रहीं है. जबकि बिहार सरकार पीडीएस दुकानदारों को कमीशन देकर राशन का वितरण करवा रही है. इस धरना को संबोधित करते हुए बांका के डीलर शंभू कुमार ने कहा कि सरकार हम लोगों को मानदेय नहीं दे रही है. इसीलिए हमलोग मानदेय की मांग करते हुए आज यहां सम्मिलित हुए हैं.

पीडीएस दुकानदारों का मानदेय के लिए धरना: इस धरनास्थल पर मौजूद कई पीडीएस दुकानदारों की मांग है कि राज्य सरकार हमलोगों को भी 30,000 रुपए प्रति माह की दर से मानदेय दे. दुकानदारों ने बताया कि राशन वितरण में हम तीन लोग लगे हुए रहते हैं. इस काम के लिए सरकार हमलोगों को कमीशन देती है. जिससे हम लोगों का भरण पोषण भी सही तरीके से नहीं हो पाता है. इसलिए हम लोग अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.





सरकार दे मानदेय नहीं तो राशन वितरण कार्य बंद: एक अन्य रोहतास के करहगर से आए किसान डीलर राकेश कुमार का कहना है कि बिहार सरकार राशन वितरण करने वाले डीलर के साथ अन्याय कर रही है. जबकि तमिलनाडु सहित राजस्थान की सरकार राशन वितरण करने वाले दुकानदारों को मानदेय देती है. जबकि बिहार में प्रति क्विंटल हम लोगों को 50 पैसे ही वितरण के लिए दिया जाता है. जो सरासर अन्याय है. इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का भी एक मानदेय राज्य सरकार तय करे. हालांकि हमलोगों के संघ ने निर्णय लिया है कि 30 हजार रुपए प्रति डीलर को मानदेय दिया जाए. बताया कि इस मांग के लिए आज बिहार के 55 हजार डीलर आज प्रदर्शन कर रहे है. सरकार जबतक हमारी मांग नहीं मानती है तब तक हमलोग प्रदर्शन करेंगे और राशन वितरण के कार्य को बंद रखेंगे.

