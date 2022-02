पटना: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के आठवें सीजन में आज तीन मुकाबले खेले जाएंगे. दिन के तीसरे मैच में पटना पाइरेट्स की टीम हरियाणा स्टीलर्स (Patna Pirates Vs Haryana Steelers) से भिड़ेगी. पहला मैच पिंक पैंथर्स और पुणेरी पल्टन (Pink Panthers Vs Puneri Paltan) के बीच होगा. तो वहीं दूसरा मुकाबला गुजरात जाइंट्स और यू मुंबा (Gujarat Giants Vs U Mumba) के बीच खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें: Pro Kabaddi League 2022: दबंग दिल्ली केसी ने पटना पायरेट्स को हराया

अपना पिछला मैच पटना पाइरेट्स की टीम दबंग दिल्ली से 26-23 से हार गई थी. तो वहीं हरियाणा स्टीलर्स को भी बेंगलुरु बुल्स ने 46-24 से करारी शिकस्त दी थी.

प्वाइंट्स टेबल की बात करें तो पटना पायरेट्स ने अब तक 21 मैच खेले हैं, जिसमें 15 जीत और 5 हार के साथ वो टॉप पर है. वहीं हरियाणा स्टीलर्स 21 मैचों में 10 जीत और 8 हार के साथ 5वें नंबर पर है.

ये भी पढ़ें: Pro Kabaddi League 2022 : Patna Pirates के धुरंधरों Bengaluru Bulls को रोमांचक मैच में हराया

Patna Pirates Full Squad:

रेडर: प्रशांत राय, सेल्वामनी के, मोनू गोयत, सचिन, मोनू, गुमान सिंह, मोहित, राजीवर सिंह चवन, रोहित.

डिफेंडर: संदीप, नीरज कुमार, शुभम शिंदे, सुनील, साजिन सी, सौरव गूलिया, मनीष.

ऑलराउंडर: साहिल मान, मोहम्मदरेजा चियानेह, डेनियल ओधियांबो.

PKL में पटना पाइरेट्स का अब तक का सफर:

सीजन 1, 2014 : तीसरा स्थान.

सीजन 2, 2015 : चौथा स्थान.

सीजन 3, 2016 : चैंपियन (फाइनल में यू मुंबा को हराया).

सीजन 4, 2016 : चैंपियन (फाइनल में जयपुर पिंक पैंथर्स को हराया).

सीजन 5, 2017 : चैंपियन (फाइनल में गुजरात फार्च्यून जायंट्स को हराया)

सीजन 6, 2018 : चौथा स्थान

ये भी पढ़ें: प्रो कबड्डी लीग के 8वें सत्र का फाइनल 25 फरवरी को होगा

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP