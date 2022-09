पटना: करोना काल के दो साल बाद राजधानी पटना में धूमधाम से दुर्गा (Durga Puja Festival In Patna) पूजा मनाया जाएगा. उम्मीद है कि इस वर्ष राजधानी के विभिन्न पूजा पंडालों में काफी भीड़ जुटेगी. कल यानी 26 सितंबर से दुर्गा पूजा का प्रारंभ हो रहा है. डाकबंगला चौराहा, बोरिंग रोड चौराहा और शेखपुरा के पूजा पंडालों में काफी संख्या में श्रद्धालु घूमने आते हैं. ऐसे में बिहार पुलिस प्रशासन ने दुर्गा पूजा पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता (Police Securtiy During Durga Puja in Patna) किया है.

किया जाएगा अर्धसैनिक बल तैनात: बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार दुर्गा पूजा पर राजधानी में बिहार पुलिस के अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और अर्धसैनिक बल की कंपनियों को तैनात किया जाएगा. पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया किया बिहार के संवेदनशील जिलों में अर्धसैनिक बल की कंपनियों को तैनात किया जा रहा है, ताकि त्यौहार के मौके पर किसी तरह की अनहोनी ना हो. इसके अलावा दुर्गा पूजा पंडाल के साथ-साथ विसर्जन को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है.

ट्रैफिक व्यवस्था में किया जाएगा बदलाव: उन्होंने कहा कि जारी किए गाइडलाइन को पालन नहीं करने वाले पूजा समितियों पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं लोगों की सुविधा के लिए बिहार के प्रमुख मार्गों की ट्रैफिक व्यवस्था जरूरत अनुसार बदला जाएगा. मिली रही जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस मुख्यालय के दुर्गा पूजा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अर्धसैनिक बल की कंपनियों की मांग है. जिन्हें पटना और बिहार से संवेदनशील जिलों में तैनात किया जाएगा.

डाकबंगला पर इंडोनेशिया के शिव मंदिर: पटना के डाकबंगला चौराहा पर इस वर्ष आम लोगों के आकर्षण के केंद्र को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया के शिव मंदिर का लुक दिया जा रहा है, ताकि लोगों के बीच यह पंडाल आकर्षण का केंद्र बना रहे. पूजा समिति के सदस्य सागर कुमार की माने तो हर वर्ष जिस तरह से बिहार का नंबर वन पंडाल राजधानी पटना का डाकबंगला चौराहा रहता है, इस वर्ष भी अलग तरह का लुक दिया जा रहा है. इसके अलावा अलग तरह का लाइटिंग की व्यवस्था भी की गयी है.

उन्होंने बताया कि डाकबंगला का दुर्गा पंडाल देखने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सहित बड़े-बड़े हस्ती पहुंचते हैं और पूजा-अर्चना कर माता दुर्गा से आशीर्वाद लेते हैं. यहां सप्तमी से लेकर नवमीं तक काफी भीड़ रहती है, जिस कारण ट्रैफिक रूट को बदलना पड़ता है.

बोरिंग रोड चौराहे पर भी रहती है भीड़: डाक बंगला चौराहे के अलावा पटना के बोरिंग रोड चौराहा और शेखपुरा मैं भी काफी भीड़ उमड़ती है. जिसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय भी काफी सतर्क हो गई है. बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेन्द्र सिंह गंगवार की माने तो इस वर्ष 2 सालों के बाद करोना काल के बाद धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है. जिसको लेकर बिहार पुलिस के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है.

"दुर्गा पूजा को लेकर पटना में काफी भीड़ रहती है. ऐसे में सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है. बिहार पुलिस के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है. इसके अलावा हार विशेष सशस्त्र पुलिस और अर्धसैनिक बल की कंपनियों को भी तैनात किया जाएगा" - जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी, बिहार पुलिस मुख्यालय