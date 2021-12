पटना: राजधानी पटना में चोरी और छिनैती की घटनाएं (Theft Incident in Patna) इन दिनों बढ़ गयी है. गुरुवार को कदम कुआं थाना क्षेत्र के दिनकर गोलंबर पर एक टेंपो पर सवार महिला से कान की बाली छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ (People Caught Thief in Patna) लिया. इसके बाद भीड़ ने चोर को पकड़कर जमकर पिटाई (Mob Beaten Thief in Patna) की. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ के चुंगल से आरोपी को छुड़ाया और थाने ले गयी.

पुलिस की माने तो अपराधी के पास से पुलिस ने छीने हुए कान की सोने की बाली को बरामद किया है. छिनतई के दौरान महिला का कान जख्मी हो गया. जिसे पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया. बताया जा रहा है की पुलिस आरोपी को थाने ले जाकर चोर से पूछताछ की.



गौरतलब हो कि पुलिस की तमाम चौकसी के बावजूद पटना में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. जिससे पटना में आये दिन चोरी, लूट और हत्या की घटनाएं सामने आ रही है. ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं.

