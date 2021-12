पटना: नए साल को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान (Special Campaign In Patna) के तहत महज कुछ ही घंटों में 350 शराब पीने वालों और तस्करों की गिरफ्तारी की गई है. इसके साथ साथ 10,000 लीटर से अधिक शराब की बरामदगी (Liquor Recovered In Bihar) की गई है.

दरअसल 48 घंटों का विशेष ऑपरेशन मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग द्वारा चलाया जा रहा है. जिसके दौरान उत्पाद अधीक्षक के साथ पुलिस की टीम भी सड़कों पर सघन जांच कर रही है. मद्य निषेध विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने मिलकर 2100 से अधिक छापेमारी की है. जिसमें 350 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है. पुलिस टीम ने 9704 लीटर और उत्पाद विभाग की टीम ने 1259 लीटर शराब जब्त की है. जिसमें बिहार का सारण जिला सबसे टॉप पर है. जहां से 4,646 लीटर शराब जब्त किया गया है.

पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर दुकान की आड़ में शराब बेच रहे किराना दुकान सहित ऑटो चालक होम डिलीवरी करने वाले लोगों की गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है. वहीं विक्रम थाना पुलिस ने एनएच-139 के समीप अंग्रेजी शराब के साथ ऑटो चालक आदर्श कुमार की गिरफ्तारी की है. इसके साथ ही फतवा पुलिस ने शराब की पार्टी करते नाथूपुर गांव से 3 लोगों की गिरफ्तारी की है.

दीघा थाना अंतर्गत पोस्ट ऑफिस रोड स्थित किराना दुकानदार के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है. इसके साथ ही उस दुकानदार को जेल भेज दिया गया है. यही नहीं खगड़िया के गोगरी में शराब पीकर शराब बंदी के शपथ लेने पहुंचा वार्ड सदस्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दरअसल गुरुवार को सुबह से 48 घंटों का विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो कि शनिवार की सुबह तक चलता रहेगा. इस दौरान जिलों में तैनात एंटी लिकर टास्क फोर्स अहम भूमिका निभा रही है.

