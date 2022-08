पटना : चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग (Fake voting during elections) जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने (Process to link voter id with aadhaar) की शुरुआत कर दी है. ऐसे में मसौढ़ी प्रखंड में सभी बीएलओ के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. इस दौरान उन्हें गरूड़ ऐप से मतदाताओं का आधार सीडिंग करने की प्रक्रिया सिखाई गई.

सभी बूथों पर शिविर का आयोजन 21 को : अब 21 अगस्त को सभी बूथों पर शिविर का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान सभी मतदाताओं का उनके आधार संख्या को वोटर आईडी के साथ सीडिंग की जाएगी, बताया जाता है कि यह मुहिम पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी यानी कोई भी व्यक्ति अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराने या नहीं कराने के लिए स्वतंत्र होगा, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति का आवेदन न तो निरस्त होगा और न ही वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाया जाएगा, बीएलओ घर-घर जाकर वोटर आईडी कार्ड का आधार से सीडिंग करेंगे. इसके लिए एक विशेष फॉर्म तैयार कराया गया है इसके जरिए यह जानकारी ली जाएगी. इसे सभी प्रखंडों में कराने का निर्देश दिया गया है.

आधार संख्या सार्वजनिक नहीं होगी: प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेश कुमार ने कहा कि इस दौरान किसी भी परिस्थिति में आधार संख्या सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए. साथ ही यदि किसी के मतदाता का वोटर कार्ड कहीं प्रदर्शित करना जरूरी है तो आधार से जुड़े विवरण को अनिवार्य रूप से छुपा कर पेश किया जाएगा, बीएलओ के प्रशिक्षण के दौरान अनुमंडल निर्वाचित पदाधिकारी परवीन जहां, एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा, प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास मित्र समेत सभी बीएलओ उपस्थित रहे.

