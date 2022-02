पटनाः बिहार में अपराध पर लगाम लगाने (Crime Control In Bihar) के लिए प्रदेश की पुलिस के साथ एसटीएफ और अन्य दस्ता काफी एक्टिव है. अपराधियों की धरपकड़ के क्रम में पटना का कुख्यात अपराधी शंकर यादव उर्फ शंकर राय को एसटीएफ ने (Criminal Shankar Yadav Arrested From UP) गिरफ्तार कर लिया गया है. साल 2019 से ही शंकर फरार चल रहा था. शंकर पर 50 हजार रुपये का इनाम भी रखा गया था.

गिरफ्तार शंकर यादव के बारे में बताया जाता है कि इसने मुगलसराय थाना अंतर्गत एक इलाके में अपना ठिकाना बना रखा था. खुद की पहचान छिपाकर यहीं रह रहा था. इसे पकड़ने की जिम्मेदारी एसटीएफ को मिली थी. इसके बाद से जानकारियां जुटाते-जुटाते इसे दबोच लिया गया.

गिरफ्तार शंकर यादव राजधानी के बुद्धा कॉलोनी थाना के तहत दुजरा इलाका निवासी छठु राय का बेटा है. पिछले कई सालों से वह आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था. करीब 3 साल पहले उसने 27 मई 2019 को पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके में रवि नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसके बाद से वो फरार चल रहा था.

पुलिस की नजरों से बचने के लिए वह बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था. लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उसे यूपी से बिहार लाया गया है. पटना एसटीएफ ने शनिवार को शंकर की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

एसटीएफ ने बताया कि कुख्यात शंकर पर हत्या, लूट और रंगदारी के कुल 9 FIR दर्ज हैं. इसमें अकेले 6 FIR बुद्धा कॉलोनी थाना में दर्ज है. 2 केस एसकेपुरी और एक पाटलिपुत्रा थाना में दर्ज है. पटना लाए जाने के बाद इस अपराधी को STF ने पटना पुलिस को सौंप दिया है. पूछताछ के बाद शंकर का मेडिकल टेस्ट करा कर कोर्ट में पेश किया जाएगा. उसके बाद जेल भेजा जाएगा.

