पटना: कुछ दिन पहले बिहटा के अमनाबाद दियारा में बालू माफियाओं के बीच के गैंगवार (Gang War Between Sand Mafia in Bihta) हुआ था. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी. जिसमें कई लोग के मार जाने की सूचना थी. लेकिन पुलिस को एक ही शव मिला था. अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है. आरोप है कि काफी संख्या में शवों को गायब कर दिया गया है. इन्हीं गायब दो शवों में दो व्यक्ति का शव पटना के एनआईटी घाट गंगा नदी से बरामद (Two Dead Body Found at Patna NIT Ganga Ghat) हुआ है. जिसकी पुष्टि अब पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने भी कर दिया.

यह भी पढ़ें: पटना के NIT घाट से दो शव बरामद, शरीर पर गोली के निशान, कहीं बिहटा में तो नहीं हुआ मर्डर!

"दोनों शव बिहटा में मारे गए लोगों का": रविवार को इस मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो (Patna SSP Manavjit Singh Dhillon) ने बताया कि पटना के एनआईटी घाट से बरामद दोनों शव बिहटा बालू घाट पर हुई गोलीबारी में मारे गए मृतकों का ही है. उन्होंने कहा कि एनआईटी घाट से बरामद दोनों शवों की शिनाख्त करवा दी गई है. एक शव की पहचान नालंदा जिला निवासी लालेंद्र सिंह के रूप में हुई है तो दूसरा शव मेनर निवासी लालदेव राय का बताया जा रहा है.

गोलीबारी कांड में पांच लोगों की गिरफ्तारी: एसएसपी ने यह भी बताया कि गोलीबारी के बाद दोनों के लापता होने की रिपोर्ट उनके परिजनों ने मनेर में लिखवाई थी. उनके परिजनों ने इन दोनों के शवों को शिनाख्त किया है. उसके बाद दोनों के परिजनों को मृतकों का शव सौंप दिया गया है. मृतकों के परिजनों ने जो जानकारी उपलब्ध करायी है, उसके आधार पर पुलिस ने दो लोगों को मामले में गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि घटना के बाद लगातार पटना पुलिस बालू घाटों पर अभियान चला रही है. इसी कड़ी में रविवार को पुलिस और माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने अभियान के दौरान बिहटा के बालूघाट से 18 से 20 पोकलेन मशीन को जप्त किया गया है.

"दोनों बरामद शव की पहचान हो गयी है. एक शव नालंदा जिला निवासी लालेंद्र सिंह का है, तो दूसरा मनेर निवासी लालदेव राय का है. दोनों के परिजनों ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट मनेर में लिखवायी थी. दोनों बिहटा के अमनाबाद दियारा में हुई गोलीबारी के बाद से लापता थे. परिजनों से मिली जानकारी के आलोक में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अब तक इस मामले में पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है" - मानवजीत सिंह ढिल्लो, एसएसपी, पटना

एनआईटी घाट से दो शव हुआ था बरामद: बीते शनिवार को पटना के एनआईटी स्थित गंगा घाट से दोनों लाशों को नाव के लंगर लगाने वाली रस्सी के साथ आपस में बांधकर फेंक दिया गया था. जिसके कारण दो दिन तक लाश पानी में डूबी रही और शनिवार को जैसे ही एनआईटी घाट पर शव फूलकर बाहर आई, तब जाकर गंगा घाट पर मौजूद लोगों की नजर इन दोनों शव पर गई. लोगों ने इसकी जानकारी पीरबहोर थाने को दी और मौके पर पहुंची पीरबहोर थाने की पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे लेकर पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था.