पटना: होली के दिन सड़कों पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं है. होली के रंग में भंग डालने वालों के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट (Patna Police on Holi) है. शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर पटना पुलिस को पूरी तरह से सतर्क (Patna Police Strict) कर दिया गया है. ऐसे में अपराध पर नियंत्रण, अवैध रूप से हो रही शराब की तस्करी को रोकने के लिये पटना पुलिस हड़ताली मोड़ चौराहे पर वाहन जांच (Patna Police Vehicle Checking Campaign On Holi) कर रही है. महिला ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सभी गाड़ियों की बारी-बारी से तलाशी ली जा रही है.

यह भी पढ़ें - होली पर हुड़दंग और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की खैर नहीं, असामाजिक तत्वों पर पटना पुलिस की पैनी नजर

होली को लेकर सरकार ने काफी कुछ निर्देश जारी किए हैं. जिसमें शराबबंदी कानून से लेकर आपराधिक गतिविधि पर सख्त नजर रखने का निर्देश दिया गया है. साथ ही होली के दिन असामाजिक तत्वों द्वारा रोड पर हुड़दंगई और बाइकर्स पर पूरी सख्ती से पुलिस को निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है. इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन जगह-जगह अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में लगा हुआ है. तो वहीं होली रंगों का त्यौहार है, ऐसे में प्रशासन की बड़ी चुनौती भी होती है. पटना प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट की बात कही है. पटना का ट्रैफिक सिस्टम भी अपने आप में एक चुनौती है.

बता दें कि होली के समय में आपराधिक गतिविधि तेज हो जाती है और होली के दिन लोग नशे में घूमते हैं और कई तरह की आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है. इन सभी से निपटने के लिए पटना पुलिस के ट्रैफिक जवान तैनात हैं. पटना में जगह-जगह पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, तो वहीं शराब के साथ-साथ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गाड़ियों को रोक-रोककर चेकिंग भी की जा रही है.

पटना के हड़ताली मोड़ पर तैनात इंस्पेक्टर विभा कुमारी ने बताया कि सरकार और पदाधिकारियों के निर्देश पर हम लोग जगह-जगह चेकिंग अभियान चला रहे हैं. वहीं जब महिला पुलिसकर्मी से सवाल किया गया कि होली पर हर कोई चाहता है कि अपने परिवार के साथ मनाएं और आप अपने ड्यूटी में लगी हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले हम जनता के सेवक हैं और जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि किसी तरह की आपराधिक घटना ना हो, इसको लेकर हम लोग आज चेकिंग अभियान चला रहे हैं.

यह भी पढ़ें - आपके वाहनों की रफ्तार पर पटना पुलिस की नजर, स्पीड रडार गन से जांच कर वसूला जा रहा जुर्माना

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP