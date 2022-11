पटना: राजधानी पटना में साइबर क्रिमिनल (Cyber Crime In Patna) ने बैंक अकाउंट से रुपये उड़ा लिये हैं. रुपसपुर थाना इलाके में साइबर बदमाशों ने रूपसपुर निवासी दिलीप कुमार के खाते से एक लाख रुपये उड़ा लिये (One Lakh Rupee fraud In Patna). जिसके बाद दिलीप ने अज्ञात साइबर अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने साइबर टीम के साथ मिलकर मामले की छानबीन शुरु कर दी है.

साइबर क्रिमिनलों ने उड़ाये रुपये: यह मामला पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र का है. जहां भट्टा रोपयो इनक्लेव निवासी दिलीप कुमार को साइबर अपराधियों ने झांसे लेकर खाते से एक लाख रुपये निकासी कर लिया है. दिलीप ने बताया है कि साइबर बदमाशों ने फोन किया और झांसे में लेकर बैंक का पिन कोड पूछकर खाते से तीन बार में एक लाख रुपये की निकासी कर ली. जिसके बाद सूचना मिलने पर नजदीकी थाने की पुलिस छानबीन में जुटी है.

इस साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी देते हुए दिलीप ने बताया कि पटना के शेखपुरा स्थित एसबीआइ बैंक में बचत खाता है. जिससे साइबर अपराधियों ने खाते से 45 हजार, 5 हजार और 50 हजार रुपये के ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया गया है. जिसका मैसेज मिलने के बाद होश उड़ गये है.



