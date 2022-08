पटना : प्रदेश की राजधानी के पटनासिटी इलाके में स्थि्त अगमकुआं थाना क्षेत्र (Agamakuan police station area located in Patnacity area) के पंचशील स्कूल के पास खड़े तीन अपराधी राह चलते राहगीरों से लूटपाट की तैयारी कर रहे थे. तभी कुम्हरार के स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ युवक हथियार का भय दिखाकर लोगों से लूट-पाट करने के लिए जुटे हैं. इस तरह स्थानीय लोगों की सहायता से दो लुटेरे हथियार सहित पकड़े गये (by help of People two arrested in patna).

ये भी पढ़ें :- पटना के व्यवसायी से बेउर जेल में बंद अपराधी ने मांगी रंगदारी, एक आरोपी गिरफ्तार

एक भाग निकला, दो हुए गिरफ्तार : इस सूचना को पाकर थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने एक टीम गठित कर धावा बोल दिया. इस दौरान एक युवक तो भागने में सफल हो गया लेकिन दो युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गए. जब उनकी तलाशी ली गई तो एक पिस्टल, एक मैगजीन, दो मोबाइल, एक चापर, तीन कारतूस बरामद हुए. पुलिस की मानें तो ये सभी पेशेवर अपराधी हैं जो कुछ दिन पूर्व जेल से छूटकर आए हैं और अपराध को अंजाम देना शुरू कर दिया.

खंगाला जा रहा है आपराधिक इतिहास : इस बात की पुष्टि करते हुए डीएसपी अमित शरण ने कहा कि इन सभी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार स्तिथ पंचशील स्कूल के पास तीन के संख्या में खड़े अपराधी राह चलते राहगीरों से लूटपाट की योजना बना रहे.

ये भी पढ़ें :- पटना के आलमगंज थाना से 6 अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल के साथ कई सामान बरामद