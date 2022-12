पटनाः बिहार के बेगूसराय में महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या (Rape Followed By Murder In Begusarai) मामले में केन्द्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस (Union Minister Pashupati Kumar Paras) सरकार पर निशाना साधा. कहा कि राज्य में महागठबंधन सरकार बनने के बाद विगत तीन महीनों से पासवान समाज को टारगेट किया जा रहा है. लगातार पासवान एवं दलितों की हत्या की घटना बिहार में सामने आ रही है. पासवानों पर अत्याचार और जुल्म ढ़ाया जा रहा है.

केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांगः पारस ने कहा कि रालोजपा व दलित सेना बिहार के सभी जिलों में आंदोलन करेगी. सात दिसंबर से लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान रालोजपा (Rashtriya Lok Janshakti Party) के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद प्रिंस राज व सभी सांसद केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करेंगे. बिहार में लगातार बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जाएगा. कहा कि आक दिन बिहार में आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा है.

अरवल की घटना को मजबूती से उठाएंगेः ताजा मामला अरवल जिले के चकिया में पासवान परिवार के घर में पेट्रॉल छिड़कर मां बेटी को जिंदा जला दिया गया. इस घटना में मां की मौत हो गई वहीं बेटी मौत से जंग लड़ रही है. इस अग्निकांड में हुए मौत के मामले को मजबूती से उठाएंगे. राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि बिहार में सत्ता के संरक्षण में अपराधी बेलगाम हो गए हैं. दलितों और पासवानों के साथ राज्य सरकार भेदभाव बरत रही है.

दलितों व पासवानों को फंसाया जा रहाः शराबबंदी कानून के आड़ में दलितों व पासवानों को फंसा कर जेल भेजने का काम कर रहे हैं. अरवल में भी अग्निकांड में मृतिका के घर में शराब का पाउच रखकर उनकों फंसाकर साजिश के तहत पहले ही जेल भेजा गया था. श्रवण ने कहा कि दलित सेना की टीम प्रधान महासचिव घनश्याम कुमार दाहा के नेतृत्व में बेगूसराय जाएगी. पीड़ित परिजनों से मुलाकत कर घटना की जानकारी लेगी.

बेगूसराय का क्या है मामलाः बता कें कि बेगूसराय में शराब माफिया ने महिला से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद पीड़िता की हत्या कर दी गई. हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था. घटना पर आज आक्रोश व्यक्त करते हुए पशुपति ने कहा कि राज्य में महागठबंधन सरकार बनने के बाद अपराधियों एवं दबंगो का मनोबल बढ़ गया है. आए दिन अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं.

"बिहार में लगातार बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर सदन में सवाल उठाया जाएगा. रालोजपा सभी जिलों में आंदोलन करेगी. बिहार में सत्ता के संरक्षण में अपराधी बेलगाम हो गए हैं. दलितों और पासवानों के साथ राज्य सरकार भेदभाव बरत रही है." - पशुपति कुमार पारस, केन्द्रीय मंत्री