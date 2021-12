पटना: अपनी मांगों को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों से पटना आए पंचायत वार्ड सचिव (Panchayat Ward Secretary Protest) पिछले कई दिनों से गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे. इसी कड़ी में आज सभी पंचायत वार्ड सचिवों ने भाजपा कार्यालय का घेराव (Gherao Of BJP Office In Patna) कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है. वार्ड सचिवों का साफ-साफ कहना है कि उनलोगों को नौकरी से बाहर किया गया है और जितना दिन वे लोग काम किये हैं, उसकी मजदूरी भी उन्हें नहीं मिली है. जिसको लेकर वे सभी प्रदर्शन (Ward Secretaries protest At BJP Office) कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:प्रीपेड मीटर के विरोध में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का फूंका पुतला

बीजेपी कार्यालय के गेट के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि उन लोगों को नौकरी से बाहर किया गया है. वहीं पेमेंट भी नहीं किया गया है. लोगों ने कहा कि इसके लिए पंचायती राज मंत्री दोषी हैं. इसी को चलते वे लोग बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं. बेगूसराय से आई महिला सुलोचना कुमारी ने कहा कि वे बच्चे के साथ यहां पहुंचे हैं. महिला ने कहा कि वे लोग एक सप्ताह से ज्यादा समय से गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर धरना दे रहे थे लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला जिसके बाद आज सब लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं.

देखें वीडियो

वहीं पश्चिमी चंपारण से आई महिला ने कहा कि सरकार उन लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है. यही कारण है कि वे लोग आज बीजेपी कार्यालय के सामने धरना दिए हुए हैं. प्रदर्शन कर रही महिला ने कहा की जब तक कोई निर्णय नहीं होगा, वे लोग धरना स्थल से आगे नहीं बढ़ेंगे. आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पंचायत वार्ड सचिव बीजेपी के मुख्य द्वार पर बैठ गए हैं और लगातार सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:भोजपुरिया जनमोर्चा का छपरा कचहरी स्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन, कई ट्रेनों के ठहराव और परिचालन की मांग

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP