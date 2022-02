पटना: पटना एम्स में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत (One Corona Infected Died in AIIMS Patna) हो गई है. जबकि 5 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. 6 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है. रविवार को एम्स पटना में पटना निवासी एक बुजुर्ग महिला की मौत कोरोना से हो गई है. 6 संक्रमितों को कोरोना से स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज किया गया है. इसके अलावा नए मरीजों में 5 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव (Corona Infection In Bihar) निकली है.

पॉजिटिव मरीजों को एम्स में भर्ती कराया गया है. एम्स के कोरोना नोडल ऑफिसर डॉ. संजीव कुमार के मुताबिक पटना एम्स में रविवार को एम्स के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट पटना की रहने वाली 89 वर्षीय चंद्रकला खेमका की मौत कोरोना से हो गयी है.

5 नए मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिन्हें एम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है. रविवार की देर शाम तक कुल 40 मरीजों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा था. पटना एम्स में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 5 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसे आइसोलोशन वार्ड में इलाज के लिए भर्ती किया गया है. फिलहाल 40 कोरोना मरीज इलाजरत हैं.

स्वास्थ्य विभाग (Bihar Health Department latest Update) द्वारा जारी अपडेट के मुताबिक बिहार में बीते 24 घंटे में तीन सौ से भी कम कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं. 295 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. प्रदेश में अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 2450 रह गई है.

बीते 24 घंटे के दौरान पटना में सबसे ज्यादा 44 केस मिले हैं. मधेपुरा में 32, सहरसा में 21, गोपालगंज में 20 मामले मिले हैं. पूर्वी चंपारण में 16 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. वहीं खगड़िया, किशनगंज और शिवहर में एक भी नए केस नहीं मिले हैं.

