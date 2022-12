पटना: पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव (Election Of PU Student Union Is Over) खत्म होने के बाद आज नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को कुलपति की मौजूदगी में शपथ (Oath ceremony Of Representatives Of PUSU) दिलायी गई. दरअसल मंगलवार को पटना विश्वविद्यालय के व्हीलर सीनेट हॉल में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीते उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने छात्र संघ चुनाव में जीते सभी छात्र प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण कराया और इस मौके पर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति, डीन समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे.



ये भी पढ़ें- PU छात्र संघ चुनाव संपन्न: अध्यक्ष समेत चार पदों पर छात्र JDU का कब्जा, जेडीयू के आनंद मोहन बने अध्यक्ष, ABVP के खाते में महासचिव का पद



खूब लगे नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे: काउंसिल मेंबर में विद्यार्थी परिषद छात्र राजद छात्र जदयू और निर्दलीय उम्मीदवारों ने शपथ लिया वही सेंट्रल पैनल पर छात्र जदयू के चार सदस्यों और विद्यार्थी परिषद के एक सदस्य ने शपथ लिया. बताते चलें कि विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष उपाध्यक्ष संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पद पर छात्र जदयू का कब्जा रहा वहीं महासचिव के पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार ने जीत हासिल की. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के व्हीलर सीनेट हॉल में भारत माता की जय और नीतीश कुमार जिंदाबाद के खूब नारे लगे.





"हमारी पहली प्राथमिकता है कि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का अभियान तेज किया जाए. इसके साथ ही विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त कराना उनकी प्राथमिकता है और साथ ही साथ विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा सुरक्षा और शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वह काम करेंगे." : - आनंद मोहन, छात्र संघ अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय

शपथ के बाद विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा: छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की और इस दौरान विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने और विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. विश्वविद्यालय में हॉस्टल के मेंटेनेंस को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की और उसके बाद मेंटेनेंस के लिए 6.86 करोड़ की राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुकी है और जल्दी हॉस्टल की व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम होगा.

ये भी पढ़ेंः PU छात्रसंघ चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च, कॉलेज कैंपस सहित हॉस्टल की ली गई तलाशी