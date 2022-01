पटना: देश सहित बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Bihar) में बढ़ते मामले को लेकर इस वर्ष मकर संक्रांति पर्व (Makar Sankranti 2022) के दौरान भी राजधानी पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ काफी कम देखने को मिली. लोग संक्रमण के डर से स्नान करने के लिए गंगा घाटों पर नहीं पहुंचे, हालांकि कुछ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते देखे गए. पटना के गांधी घाट (No Crowd At Patna Gandhi Ghat) में भी मकर संक्रांति के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ नजर नहीं आई.

वहीं बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों के सामूहिक गंगा स्नान पर रोक लगा दिया था. यही कारण है कि, काफी कम संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे. वहीं बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने गंगा घाटों पर सामूहिक गंगा स्नान करने वाले लोगों से अनुरोध किया था कि, वह सामूहिक रूप से गंगा नदी में स्नान ना करें.

पटना के गांधी घाट पर नहीं दिखी भीड़

इस आदेश का पालन कराने के लिए सभी गंगा घाटों पर मजिस्ट्रेट सहित पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है. वहीं गंगा नदी में मकर संक्रांति त्योहार पर प्राइवेट नावों के परिचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है. सबह से ही मजिस्ट्रेट और पुलिस बल गंगा नदी में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी घाटों पर मौजूद है. दरअसल इस पर्व में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है. ऐसे में घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है. लोग दियारा क्षेत्र में पतंगबाजी कर इस पर्व को बड़े उल्लास के साथ मनाते थे. लेकिन कोरोना का काला साया इस बार भी मकर संक्रांति की रौनक को कम कर रहा है.

इस साल भी करोना संक्रमण बड़ी तेजी के साथ अपना पांव पसार रहा है और इसको देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने पटना से खुलकर गंगा नदी को पार कर दियारा क्षेत्र में जाने वाली नावों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. यही कारण है कि, मकर संक्रांति पर्व के मौके पर पटना के गंगा घाट सुनसान पड़े हैं. लोग घरों में ही मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे हैं.

