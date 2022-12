पटना: राजधानी के डीएम समेत बिहार कैडर के 9 आईएएस अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है. 2010 बैच के इन सभी अधिकारियों को विशेष सचिव स्तर वेतनमान-13 में प्रमोशन दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. सभी अधिकारियों को 1 जनवरी 2023 से पद ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति मिलेगी. (Nine ias officers of bihar got promotion) (IAS officer of Bihar became special secretary)

पढ़ें- बिहार के 11 IPS अफसरों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्‍योरा, सभी के खिलाफ हो सकती है विभागीय कार्रवाई

जिन आईएएस अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है, उनमें कई जिलों के डीएम भी हैं.

दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन

आईसीडीएस के निदेशक कौशल किशोर

पर्यटन विकास निगम के एमडी कंवल तनुज

पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह

सामान्य प्रशासन विभाग की अपर सचिव रचना पाटिल

जमुई के डीएम अविनाश कुमार सिंह

पटना नगर निगम के नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर

भोजपुर के डीएम राजकुमार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अपर सचिव हिमांशु कुमार राय शामिल हैं.