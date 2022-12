पटना से 70 किमी दूर बाढ़ में खोला गया My Second Wife रेस्टोरेंट

पटनाः अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए नाम जरूर सोचा होगा. यूनिक नाम की तलाश में भी होंगे. लोग अक्सर अपने परिवार, गर्लफेंड या डिग्री के नाम पर रेस्टोरेंट का नाम रखते हैं. लेकिन क्या आपने अपनी पत्नी की सौतन यानी दूसरी बीबी जैसा नाम नहीं सुना होगा. एक ऐसा ही नाम इन दिनों चर्चा में है. पटना से 70 किमी दूर My Second Wife रेस्टोरेंट का खूब नाम हो रहा है. जहां आप नए स्वाद का लुत्फ उठा सकते हैं. अगर आपकी दूसरी शादी है तो सोने पे सुहागा जैसा, क्योंकि यहां बंपर डिस्काउंट भी मिलेगा.

नजर पड़ते ही लोग हो जाते हैं दिवानेः पटना से 70 किमी दूर बाढ़ में My Second Wife रेस्टोरेंट खुला है. जब लोग यहां से गुजरते हैं तो नजर पड़ते ही दिवाने हो जाते हैं. जिसके बाद रूकने के लिए मजबूर हो जाते हैं. रेस्टोरेंट में जाकर लजीज व्यंजन का आनंद उठाते तो हैं. अनुमंडल के बाढ़ थाना रोड में सवेरा सिनेमा हॉल के पास यह रेस्टोरेंट खोला गया है. 'My Second Wife फैमिली रेस्टोरेंट में चाय के साथ-साथ बर्गर, चऊमिन के अलावा खाने-पीने के कई आइटम मिलते हैं.

रेस्टोरेंट का नाम के पीछे रोचक कहानीः My Second Wife नाम से रेस्टोरेंट खोलने के पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है. रेस्टोरेंट के संचालक रंजीत कुमार बताते हैं कि घर में एक बीबी के लिए भी काम करते हैं और रेस्टोरेंट में भी काम करते हैं. घर से ज्यादा समय यहां बितता है इसलिए इसका नाम My Second Wife रखा गया. उन्होंने कहा कि एक वाइफ घर में है और दूसरी ये रेस्टोरेंट है. मेरे लिए दोनों प्यारी है.

नाम को लेकर कई बाधा भी आएः My Second Wife के संचालक रंजीत कुमार ने बताया कि अक्टूबर महीने में रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है. आस-पास के कई दुकानदारों और लोगों ने ऐसा नाम रखने से मना किया. पत्नी सुषमा कुमारी ने भी मना किया. कहा कि एक वाइफ के रहते सेकंड वाइफ नाम नहीं रखा जाएगा. लेकिन रंजीत अट्रैक्टिव नाम रखना चाहते थे. दोस्तों ने भी My Second Wife नाम का सुझाव दिया. फिर क्या, खुल गया My Second Wife फैमली रेस्टोरेंट.

दूसरी शादीशुदा को डिस्काउंटः दूसरी शादीशुदा महिला या पुरुषों को डिस्काउंट देने की बात कही. रंजीत ने बताया कि कस्टमर आते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि इनकी दूसरी शादी है या नहीं. लेकिन, जब पता चलता है उन्हें जरूर डिस्काउंट दिया जाता है. नाम का लाभ यह है कि रेस्टोरेंट का नाम सुनकर लोग एक बार रूकते हैं. साथ ही यहां के लजीज व्यंजन का भी आनंद उठाते हैं.

"अक्टूबर माह में यह रेस्टोरेंट खोला गया था. कई लोग आ रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं. पहले कुरियर का काम करते थे लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं दिखा तो रेस्टोरेंट खोलने का विचार किया. दोस्तों ने भी कई एट्रैक्टिव नाम बताया पर यह नाम हटकर लगा. इसलिए My Second Wife रेस्टोरेंट खोला गया." -रंजीत कुमार, संचालक