पटना: 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें वर्ष 2022 से वर्ष 2025 के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव (Election of National President of RJD) होगा. इस दौड़ में तेजस्वी यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है. इस पर बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा (Minister Jivesh Mishra On National President Of RJD) ने चुटकी लेते हुए कहा कि, राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है. परिवार की पार्टी है. अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो वह उनके परिवार के ही लोग बनेंगे.

श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि, लालू यादव सबसे ज्यादा अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को मानते हैं. जबकि शुरू से बड़े बेटे को कमान देने की परिपाटी रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा. तेज प्रताप यादव को लालू उतना नहीं चाहते हैं. वह जानते हैं कि, अगर तेज प्रताप यादव के हाथ में कमान गया तो गाड़ी कहीं भी पलट सकता है. इसीलिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की संभावना ज्यादा है.

"लालू हटेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तो तेजस्वी बनेंगे क्योंकि तेजप्रताप पर तो उनको भरोसा है नहीं, कहां ले जाकर गाड़ी पलट देगा इसलिए तेजप्रताप पर लालू को भरोसा नहीं है. तेजस्वी छोटा लड़का है उनको लालू ज्यादा मानते हैं. परिवारवादी पार्टी है, लालू को जिनपर भरोसा है परिवार से वही लोग आएंगे. राष्ट्रीय जनता दल के अंदर सैंकड़ों काबिल विधायक थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, ललित यादव सरीखे नेता थे. फिर क्यों नहीं आरजेडी इनपर भरोसा कर रही है?"- जीवेश मिश्रा, श्रम संसाधन मंत्री, बिहार

जीवेश मिश्रा ने कहा कि, राष्ट्रीय जनता दल में कई कद्दावर नेता हैं जो 90 के दशक से चुनाव जीतते आ रहे हैं. हमारे जिला के ही अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, ललित यादव हैं. कभी भी उन लोगों को क्यों नहीं जिम्मेदारी मिलती है. यह साफ-साफ आप समझ लीजिए कि, राष्ट्रीय जनता दल परिवार की पार्टी है. अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो वह अपने परिवार का ही होगा. चाहे वह राबड़ी देवी हों या तेजस्वी यादव हों.

बता दें कि राजधानी पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक (RJD National Executive Meeting) में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि मैं तीन चुनाव लड़ने से चूक गया, लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व में सबने कमाल कर दिया. लालू की यह बातें एक बार फिर यह संकेत दे रही हैं कि तेजस्वी ही आगे पार्टी का नेतृत्व करेंगे. वहीं, तेजस्वी के संबोधन के बीच अचानक तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) उठकर बाहर चले गए इस बात की भी चर्चा होती रही. हालांकि, महत्वपूर्ण बैठक में लालू यादव के दोनों बेटे और बड़ी बेटी मीसा भारती उनके साथ मौजूद थीं.

