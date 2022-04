पटना: बिहार के मौसम में पिछले 2 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा (Weather Update Of Bihar) है. शुक्रवार को राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, आने वाले दो से तीन दिनों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने की संभावना है. शुक्रवार को प्रदेश में सर्वाधिक तापमान औरंगाबाद में 41.1 डिग्री सेल्सियस दिन के 2:00 से 3:00 बजे के बीच दर्ज किया गया. मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों में एक बार फिर से प्रदेश में हीटवेव की शुरुआत हो (Forecast of Heatwave In Bihar) जाएगी. बिहार के कई जिलों में बीते दिनों हुए बारिश के वजह से 2 दिन तापमान सामान्य से दो से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली लेकिन अब फिर से एक बार गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है.

बिहार में फिर से बढ़ेगा तापमान: पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार देर रात तक प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था. लेकिन शनिवार से प्रदेश के तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी शुरू होगी. अगले 4 से 5 दिनों में एक बार फिर से पूरे राज्य में हीटवेव की संभावना है. हीटवेव में पछुआ हवा के कारण दक्षिण बिहार अधिक प्रभावित होगा. हवा के प्रवाह की बात करें तो गुरुवार तक पुरवा हवा चल रहा था लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है. आज कई इलाकों में पछुआ हवा बहना शुरू हो गई है . शनिवार से पूरे प्रदेश में पछुआ हवा का प्रवाह शुरू हो जाएगा. पटना का सामान्य तापमान अप्रैल महीने का 37 डिग्री सेल्सियस है. पिछले 30 साल के तापमान के आंकड़ों को देखते हुए सामान्य तापमान तय किया जाता है और आने वाले दिनों में यह 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा.







25 अप्रैल से बिहार में हीटवेव की संभावना: वहीं, मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि 25 अप्रैल के बाद से हीटवेव की संभावना बन रही है. ऐसे में अगर दिन के समय हवा की गति तेज होती है तो पटना का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक जा सकता है. उन्होंने कहा कि हीटवेव का जो समय होता है वो 12:00 से 3:00 के बीच होता है. इस दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले. जब भी धूप में बाहर निकले तो पानी पीकर निकले. गर्मी से बचाव के जितने भी जरूरी एहतियात है उसका पालन करें.

