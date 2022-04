पटना: राजधानी पटना से सटे दानापुर में शार्ट सर्किट से आग लग गयी. दानापुर में भीषण आगलगी की घटना (fire incident in danapur) से हेतमपुर पंचायत के माधोपुर में 10 झोपड़िया जलकर राख (10 huts burnt to ashes in Danapur) हो गयी. आग लगने से गांव में अफरा-तफरी मच गयी. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए. इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस की सूचना अग्निशमन विभाग को दी. मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 10 झोपड़ी और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया.

शार्ट सर्किट से लगी आग: जानकारी के मुताबिक, हेतमपुर पंचायत के माधोपुर में डोमन पासवान की झोपड़ी के नजदीक एक बिजली का खंभा लगा हुआ है. जहां से गांव में बिजली की सप्लाई होती है. दोपहर 3 बजे के आसपास अचानक शार्ट सर्किट हुआ और तार डोमन पासवान की झोपड़ी पर जा गिरा. जिससे उनकी झोपड़ी जलने लगी. देखते ही देखते शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. गांव वालों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.

10 झोपड़ियां जलकर राख: सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और घंटो की कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 10 झोपड़ियां जल चुकी थी और उनमें रखा गया लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गयी. वहीं, इस घटना में डोमन पासवान की पत्नी चंदौली देवी का एक हाथ भी जल गया. इसके साथ ही आग की चपेट में आने से एक गाय और एक बछड़ा जलकर मर गया.

अंचलाधिकारी कर रहे हैं जांच: इस आगजनी में डोमन पासवान, अशोक पासवान, रामबली, देवानंद पासवान, रामनाथ पासवान, रंजीत, सेतु और संजीत सहित अन्य लोगों का घर जलकर राख हो गया है. घटना की जानकारी होने पर दानापुर प्रखंड के अंचलाधिकारी मौके पर पहुंच सरकारी मदद की व्यवस्था कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को जांच के मुआवजा देने की बात उन्होंने कही है.

