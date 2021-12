पटनाः कोरोना महामारी के मद्देनजर एक बार फिर से बिहार में मास्क चेकिंग अभियान (Mask checking campaign in patna) चलाया गया है. कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona) की शुरुआत बिहार सहित पूरे देश में हो चुकी है. जिसके मद्देनजर नागरिक सुरक्षा अभियान के तहत पुलिसकर्मियों के कंधे पर लोगों के मास्क चेक करने की जिम्मेवारी फिर से दे दी गई है.

पटना पुलिस प्रशासन राजधानी पटना के सब्जी मंडी चौक चौराहों और दुकानों पर धावा दल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है. साथ ही नियमों को नहीं मानने वाले लोगों से फाइन भी काटा जा रहा है. अब मास्क चेकिंग के जरिए लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से आगाह किया जा रहा है.

करोना महामारी के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार की माने तो कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है. जिस वजह से मास्क चेकिंग अभियान की शुरुआत कर दी गई है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की माक्स पहनने की आदत कम हो गई है. लेकिन अब फिर से सभी को मास्क पहनकर बाहर निकलने की जरूरत है.

एडीजी ने ईटीवी भारत के माध्यम से आम लोगों से मास्क पहनने की अपील की है. जो उनके और उनके परिवार के साथ साथ समाज के लिए काफी आवश्यक है. ऐसी भी मास्क पहनने से कई तरह की एलर्जी से बचा जा सकता है. उन्होंने कहा कि मास्क पहना उतना ही ज्यादा जरूरी है, जितना हेलमेट पहनना जरूरी है.

एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि जिस तरह से नागरिक सुरक्षा अभियान के तहत हेलमेट चेकिंग, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग, चेकिंग किया जाता है ठीक उसी प्रकार फिर से एक बार मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. जो लोग सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ फाइन के साथ-साथ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी.

