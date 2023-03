पटना: पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में 11,77 करोड़ की लागत से 117 किमी. लंबे भटनी-औंड़िहार दोहरीकरण कार्य प्रगति पर है. इसी क्रम में औंड़िहार-भटनी रेल खंड पर स्थित इंदारा-किड़िहरापुर स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य और इंदारा स्टेशन के यार्ड रिमाडलिंग के लिए 11 से 25 मार्च तक प्री-नॉन इंटरलॉक और 26 से 30 मार्च तक नॉन इंटरलॉक कार्य और 30 मार्च को रेल संरक्षा आयुक्त का निरीक्षण किया जाना है. इस कारण इस रूप से गुजरने वाले ट्रेनों के परिचालन में बदलाव (Changes in operation of many trains ) किया गया है.

प्रयागराज-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस का का रूट बदलाः 12538- 12537 प्रयागराज रामबाग-मुजफ्फरपुर-प्रयागराज रामबाग एक्सप्रेस 29 मार्च, 2023 को रद्द रहेगी. अमृतसर से 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 और 29 मार्च को चलने वाली 04652 अमृतसर-जयनगर विशेष गाड़ी अपने तय रूट लखनऊ-बाराबंकी-शाहगंज-छपरा के बदले लखनऊ-बाराबंकी-गोरखपुर-छपरा रूट से चलायी जायेगी. जयनगर से 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 और 28 मार्च चलने वाली 04651 जयनगर-अमृतसर विशेष ट्रेन तय मार्ग छपरा-शाहगंज-बाराबंकी-लखनऊ के स्थान पर बदले हुए रूट छपरा-गोरखपुर-बाराबंकी-लखनऊ के रास्ते चलायी जायेगी.

दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल छपरा गोरखपुर होकर जाएगीः दरभंगा से 13, 20 एवं 27 मार्च को चलने वाली 09466 दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल अपने निर्धारित रूट छपरा-बलिया-इंदारा-मऊ-शाहगंज-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के बदले परिवर्तित रूट छपरा-गोरखपुर-मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलेगी. गोरखपुर से 15, 18, 22, 25 और 29 मार्च चलने वाली 15050 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग भटनी-मऊ-इंदारा-बलिया-छपरा के बदले परिवर्तित रूट भटनी-सीवान-छपरा के रास्ते चलायी जायेगी. वहीं कोलकाता से 26 और 29 मार्च को चलने वाली 15049 कोलकाता-गोरखपुर एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग छपरा-फेफना-मऊ-भटनी की जगह परिवर्तित मार्ग छपरा-सीवान-भटनी के रास्ते चलायी जायेगी.

अजमेर-किशनगंज एक्सप्रेस भी छपरा गोरखपुर होकर: अजमेर से 14, 16, 20, 21, 23, 27 एवं 28 मार्च को खुलने वाली 15716 अजमेर-किशनगंज एक्सप्रेस तय मार्ग अयोध्या कैंट-शाहगंज-मऊ-बलिया-छपरा के स्थान पर परिवर्तित रूट अयोध्या कैंट-मनकापुर-गोरखपुर-छपरा के रास्ते चलेगी. वहीं दरभंगा से 22, 25, 27 और 29 मार्च को खुलने वाली 19166 दरभंगा-अहमदाबाद एक्सप्रेस अपने निर्धारित रूट फेफना-इंदारा-मऊ-शाहगंज के बदले बदले हुए मार्ग गाजीपुर सिटी-औंड़िहार-जौनपुर-शाहगंज के रास्ते चलायी जायेगी. अहमदाबाद से 22, 24 और 26 मार्च चलने वाली 19165 अहमदाबाद-दरभंगा एक्सप्रेस तय रूट के बदले शाहगंज-जौनपुर-औंड़िहार-गाजीपुर सिटी-छपरा के रास्ते चलायी जायेगी.

आनन्द विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी एक्सप्रेस का भी मार्ग बदलाः आनन्द विहार टर्मिनस से 21 से 29 मार्च को खुलने वाली 14006 आनन्द विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी एक्सप्रेस अपने तय मार्ग औंड़िहार-मऊ-भटनी- सीवान-छपरा की जगह बदले हुए रूट औंड़िहार-गाजीपुर सिटी-छपरा के रास्ते चलायी जायेगी. सीतामढ़ी से 22 से 30 मार्च तक चलने वाली 14005 सीतामढ़ी-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस अपने निर्धारित रूट के बदले छपरा-गाजीपुर सिटी-औंड़िहार के रास्ते चलेगी. अमृतसर से 25 मार्च को खुलने वाली 14650 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग शाहगंज-मऊ-इंदारा-फेफना-छपरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग शाहगंज-जौनपुर-गाजीपुर सिटी-छपरा के रास्ते चलायी जायेगी.

पुनर्निधारित कर चलायी जाने वाली ट्रेनें: गोरखपुर से 11, 15, 18, 22, 25 एवं 29 मार्च खुलने वाली 15050 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस गोरखपुर से 120 मिनट पुनर्निधारित कर चलायी जायेगी. सीतामढ़ी से 11 से 21 मार्च तक चलने वाली 14005 सीतामढ़ी-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस सीतामढ़ी से 120 मिनट पुनर्निधारित कर चलायी जायेगी.

नियंत्रित कर चलायी जाने वाली ट्रेनें: दरभंगा से 11, 13, 15 एवं 18 मार्च, 2023 को चलने वाली 19166 दरभंगा-अहमदाबाद एक्सप्रेस पूर्व मध्य रेलवे पर एवं मार्ग में 60-60 मिनट नियंत्रित कर चलायी जायेगी. अमृतसर से 11, 13, 15, 18, 20, 22 एवं 27 मार्च को खुलने वाली 14650 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस का परिचालन 70 मिनट नियंत्रित कर किया जाएगा. अजमेर से 13 मार्च, 2023 को चलने वाली 15716 अजमेर-किशनगंज एक्सप्रेस मार्ग में 60 मिनट नियंत्रित कर चलायी जायेगी.