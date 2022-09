पटना: बिहार के में सोमवार को अलग-अलग स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने से अब तक 10 लोगों की मौत (Many died due to lightning in Bihar) हुई है. सुपौल, अररिया, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलों में आकाशीय बिजली कहर बन कर गिरी है. इस आसमानी आफत ने राज्य में कई लोगों की जान ले ली है.

अररिया में तीन की मौत: बिहार में आकाशीय बिजली का कहर (Lightning In Bihar) जारी है. अररिया में वज्रपात की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं, एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया. जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गाय है. घटना जिले के विषहरिया इलाके में हुई है.

सुपौल में आकाशीय बिजली से 2 की मौत: बिहार के सुपौल में वज्रपात से दो लोगों की मौत (Two People Died Due to Lightning) हो गई. जिले के त्रिवेणीगंज के कुमियाही में एक व्यक्ति की वज्रपात से मौत हो गई. वहीं, झरकहा इलाके में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जेनरेटर के अभाव में टार्च की रौशनी में त्रिवेणीगंज रेफरल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया.

शेखपुरा में ठनका गिरने से 1 की मौत: शेखपुरा में वज्रपात से युवती की मौत हो गई. मामला कोरमा थाना क्षेत्र के मुरैना का है. बताया जा रहा है कि युवती घर से बाहर थी इसी दौरान उसपर ठनका गिरा और वो आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई.

बेगूसराय में एक की मौत: बेगूसराय में आसमानी आफत (One person killed 2 students injured due to lightning in Begusarai) के कारण एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी. वही दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. मृतक युवक की पहचान सिंघौल थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 डुमरी निवासी नंदलाल साह के रूप में हुई है. जबकि घायल छात्र की पहचान डुमरी गांव के ही रहने वाले रामाश्रय पंडित के 16 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार और जितेंद्र कुमार के 16 वर्षीय पुत्र ऋषिकेश अंशु के रूप में हुई है.

छपरा में 4 लोग ठनका गिरने से जख्मी: सारण जिले में प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर एक बार फिर चार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. यह घटना जिले के कोपा थाना क्षेत्र के बसडीला गांव में हुई है. आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं. सभी लोगों का इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है.

बारिश और वज्रपात में सावधानी जरूरी: मानसून के दौरान आकाशीय बिजली गिरना बहुत आम है. जब भी मौसम विभाग राज्य में बारिश की चेतावनी जारी करता है, तो विभाग लोगों से एहतियात बरतने और पेड़ों के नीचे, या खुले क्षेत्रों, झीलों, तालाबों और नदियों में जाने से बचने की अपील करते हैं. वे हमेशा लोगों से बारिश पड़ते ही घर के अंदर रहने के लिए कहते हैं.