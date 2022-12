पटना: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के बावजूद शराब की तस्करी (Liquor Smuggling In Patna) धड़ल्ले से जारी है. वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार इस पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में पटना जिले के बिहटा पुलिस ने रामनगर गांव के पास वाहन जांच के दौरान 2 लग्जरी कार से 9 लाख मूल्य की विदेशी शराब को बरामद किया है. इस दौरान पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार (Liquor Smuggler Arrested In Patna) भी किया है.

"छापेमारी के दौरान 2 लग्जरी कार से 365 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है. कार से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जब्त शराब की अनुमानित कीमत ₹9लाख बतायी जा रही. दोनों वाहन पटना नंबर का है और शराब को पटना ही लाया जा रहा था. शराब को आगामी नगर निकाय चुनाव और नये साल के जश्न में खपाने की तैयारी थी. गिरफ्तर लोगों से पूछकताछ की जार रही है. मामले में और खुलासे की संभावना है. "- सनोवर खान,बिहटा थानाध्यक्ष

365 लीटर अंग्रेजी शराब किया गया जब्तः गुप्त सूचना के आधार बिहटा-आरा मार्ग पर वाहन चेकिंग किया जा रहा था. रामनगर गांव के पास पुलिस को देखते ही दोनों कार चकमा देने की कोशिश करने लगे. इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों कारों को जब्त लाया गया, जांच के दौरान दोनों कारों से 365 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया. ब्रांडेड शराब और बीयर की पेटियों को कार की डिक्की और सीट के नीचे छुपा कर रखा गया था. इस दौरान गिरफ्तार सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है. मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है.

