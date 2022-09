पटना/चतरा: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) के बावजूद पड़ोसी प्रदेशों से शराब तस्करी की जाती है. ताजा मामला झारखंड के चतरा का है. जहां तस्करी के लिए बंकर बनाकर शराब रखी गई थी. जिले के हंटरगंज प्रखंड के वशिष्ठ नगर थाना इलाके में पुलिस ने एक बंकर से सैकड़ों पेटी शराब (Liquor Kept Hidden In Bunker In Chatra) बरामद की है. पुलिस के अनुसार इस शराब की तस्करी बिहार में की जानी थी. छापेमारी के बाद उत्पाद अधीक्षक का कहना है कि वे लगातार अवैध शराब कारोबार करने वालों के खिलाफ छापेमारी कर रहे हैं और किसी भी तरह से इलाके में शराब की तस्करी नहीं करने दी जाएगी.

चतरा में अंतरराज्यीय शराब तस्कर के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घर से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की खेप को जब्त किया है. तस्करों को पुलिस से बचने के लिए शराब को भूमिगत बंकरों में छिपाकर रखा था. पुलिस ने इस दोनों बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया है. वहीं, भूमिगत बंकर से उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त की गई 300 पेटी विदेशी को जेसीबी से नष्ट कर दिया गया.

इस मामले में डीसी अबू इमरान को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले घर में शराब के लिए बंकर बनाया गया है. इस सूचना के बाद डीसी अबू इमरान के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक शिव प्रसाद साहू के नेतृत्व में टीम बनाई गई और वशिष्ठनगर जोरी थाना क्षेत्र के घंघरी स्थित गणेशीडाहा गांव में कार्रवाईकी. पुलिस के अनुसर इस शराब को ड्राई स्टेट बिहार में तस्करी कर ले जाया जाता था.

पुलिस की छापेमारी अभियान के दौरान तस्कर मौके का फायदा उठाकर जंगल में भाग गए. फिलहाल पुलिस शराब तस्करों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. उत्पाद अधीक्षक का का कहना है कि इस तरह का अभियान जारी रहेगा और किसी भी तरह से अवैध शराब का कारोबार नहीं होने दिया जाएगा.