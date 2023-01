जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा

पटना: देश के बड़े समाजवादी नेताओं में से एक शरद यादव के निधन से बिहार में शोक (Mourning in Bihar due to death of Sharad Yadav) की लहर दौड़ गई है. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है. वहीं, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट कर शोक जताया है. उन्होंने कहा कि उनके निधन की खबर अत्यंत दुखद है. जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा समेत जदयू के नेताओं ने शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है.

ये भी पढ़ें- Sharad Yadav Passed Away: 'शरद भाई... ऐसे अलविदा नहीं कहना था', लालू प्रसाद यादव का भावुक ट्वीट

उपेंद्र कुशवाहा ने जताया शोक: जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा, 'महान समाजवादी नेता एवं देश में सामाजिक न्याय के वर्तमान समय के सबसे बड़े व सच्चे प्रहरी, हमारे अभिभावक शरद यादव जी के निधन की खबर अत्यंत ही दुखद है। उनके जाने से देश में सामाजिक विषमता के खिलाफ एक खास किस्म के संघर्ष का अंत हो गया। इस‌ दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहने की ताकत दें.'

"श्रद्धेय शरद जी के आकस्मिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूं. उनसे मेरे राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्ते 40 वर्षों से रहा है. वे जेपी आंदोलन में छात्र नेता थे. देश ने एक संघर्षशील नेता खोया है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिरशांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को दुःख सहने की शक्ति दें."- ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू

जदयू प्रवक्ता ने दी व्यक्त किया दुख: जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा की 'जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा से कई बार सांसद रहे देश के महान समाजवादी शरद यादव के निधन से हम लोग दुखी हैं. हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शरद यादव का मधुर संबंध रहा. अभिषेक झा ने कहा कि शरद यादव का जाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हम लोगों के लिए व्यक्तिगत क्षति है. दुख की इस घड़ी में हमारे दल और हम लोगों की शोक संवेदना उनके परिवार के साथ हैं.

"हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शरद यादव का मधुर संबंध रहा. शरद यादव का जाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हम लोगों के लिए व्यक्तिगत क्षति है. दुख की इस घड़ी में हमारे दल और हम लोगों की शोक संवेदना उनके परिवार के साथ हैं. उनके परिजनों को इस दुख की पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें, ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं."- अभिषेक झा, प्रवक्ता, जदयू