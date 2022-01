पटना: जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सोमवार को बाकरगंज स्थित सर्राफा मंडी (Pappu Yadav In Bakarganj Sarafa Mandi) पहुंचे. उन्होंने पाटलिपुत्र सर्राफा व्यवसाई संघ के अध्यक्ष और सर्राफा व्यवसायियों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (JAP Supremo On Crime In Patna) की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, सत्ता पक्ष का संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है और इस कारण लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है. हालात यह है कि आज आम और खास कोई सुरक्षित नहीं है.

पटना के बाकरगंज पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि, स्वर्ण व्यवसाई बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. टैक्स देने के बाद भी व्यवसायी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. आए दिन होने वाले लूट और छिनतई की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है. हाल के दिनों में स्वर्ण व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है. कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में बैठे कुछ नेता ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं. ऐसे में सत्ता पक्ष के मुखिया एमएलसी चुनाव में माफियाओं को टिकट देने का काम कर रहे हैं. आम लोगों को सुरक्षा देने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है.

गौरतलब है कि, शुक्रवार को पटना के सबसे बड़े सर्राफा बाजार कहे जाने वाले बाकरगंज के एसएस ज्वेलर्स में घुसे हथियारबंद अपराधियों ने करीब ₹14 करोड़ रुपये के स्वर्ण आभूषणों की लूट कर ली थी. इस मामले में 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. हालांकि इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को हथियार के साथ धर दबोचा था. सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में तीन अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है, जिनसे लूटे हुए कुछ जेवरात और कैश भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले की पुष्टि पटना पुलिस के आला अधिकारी करने से परहेज कर रहे हैं.

