पटनाः कटिहार के दियारा क्षेत्र में हुई गोलीबारी में 7 लोगों की हत्या के खिलाफ (Demonstration of Jap at Kargil Chowk in Patna) पटना के कारगिल चौक पर जाप छात्र परिषद ने पटना के सड़कों पर उतर प्रदर्शन किया. जाप छात्र परिषद के कार्यकर्ता कारगिल चौक पहुंचे. जहां उन्हेंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का (Jap student council burnt effigy of CM in Patna) पुतला फूंका. जनाधिकार पार्टी के छात्र परिषद पीयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि यह सरकार की नाकामी है. अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार जल्द से जल्द नहीं किया जाता है तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. धरना प्रदर्शन कर आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे.

पीकू यादव और मोहना ठाकुर का गिरोह सक्रिय है : बिहार के कटिहार जिले में शुक्रवार को दो कुख्यात गिरोहों के बीच जमकर गोलियां हुई. इस गैंगवार हमले में सात मारे गये. मिली जानकारी के मुताबिक पीकू यादव और मोहना ठाकुर का गिरोह कटिहार और साहेबगंज जिले में काफी सक्रिय है. इस क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर ये दोनों गिरोह कई बार आपस में भिड़ चुके हैं. ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार दोनों गैंग के बीच खूनी खेल हुआ है. कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र दिनदहाड़े अंधाधुंध फायरिंग हुई. कई जाने गई.

अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी : सेमापुर थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर के निकट बहियार के उच्च विधालय जोतरामपुर की जमीन को लेकर दो पक्षों में पहले से विवाद चल रहा था. इसी जमीन के मुद्दे को लेकर दोनों के बीच गिरोह में जमकर गोलियां चली. पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. जिसको लेकर जाप के छात्र नेताओं ने आज जमकर बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया.

"कटिहार में इतनी बड़ी हत्याकांड का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया. जिसको लेकर सहम लोग यह प्रदर्शन कर रहे हैं. अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे. साथ-साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करेंगे." -मनीष यादव ,पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ पीयू