पटना: राजद सुप्रीमो लालू यादव का आज किडनी ट्रांसप्लांट (Kidney transplant for RJD President Lalu Yadav in Singapore) सिंगापुर में किया जाना है. उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अपना किडनी दे (Rohini Acharya will donate kidney to Lalu) रही हैं. इसके लिए बिहार में राजद कार्यकर्ताओं ने पंच मंदिर में उद्योग मंत्री समीर महासेठ के साथ हवन पूजन करने में लगे हैं. इस मौके पर मंत्री ने कहा कि गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का आज किडनी ट्रांसप्लांट होना है. हमलोग उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए यहां आकर कार्यकर्ताओं के साथ हवन पूजन कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि हम यहीं चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जल्द से जल्द स्वस्थ होकर लौटे.











"हम सभी लोग तो सिंगापुर नहीं जा सकते. लेकिन उनके लिए और बेटी रोहिणी के स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करते हैं. गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का आज किडनी ट्रांसप्लांट होना है. हमलोग उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए यहां आकर कार्यकर्ताओं के साथ हवन पूजन कर रहे हैं. हम यहीं चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटे".- समीर महासेठ, उद्योग मंत्री, बिहार



रोहिणी आचार्य लालू को किडनी दान करेंगी: गौरतलब है कि लालू प्रसाद की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्या कई स्वास्थ्य जटिलताओं से जूझ रहे अपने बीमार पिता को एक किडनी दान कर रही हैं. ट्विटर पर काफी सक्रिय और नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने वाली रोहिणी आचार्या अपने पति और बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती हैं. पिछले दिनों लालू प्रसाद सिंगापुर गए थे, जहां डॉक्टरों ने उनके कई परीक्षण किए. उनके साथ, रोहिणी ने भी डोनर के रूप में परीक्षण किया और डॉक्टरों ने प्रत्यारोपण के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी.

सिंगापुर के अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की बेहतरीन सुविधाः सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट की बेहतरीन सुविधा है. जितने लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट की गई है, उसकी सफलता का औसत काफी अच्छा है. अगर जीवित डोनर से किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसकी सफलता दर 98.11 फीसदी है. जबकि डेथ डोनर से किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता दर 94.88 फीसदी है. वहीं, भारत में किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेसियो देखें तो ये करीब 90 फीसदी है. जीवित व्यक्ति से किडनी ट्रांसप्लांट कराने पर 12-20 साल और मृत व्यक्ति से किडनी ट्रांसप्लांट कराने पर 8-12 साल तक जीवन अवधि बढ़ जाती है.

जमानत पर बाहर हैं लालू यादव: आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को चारा घोटाले के पांच अलग-अलग मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनायी थी. सजा की आधी अवधि पूरी होने, स्वास्थ्य कारणों और उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए हाईकोर्ट ने इन सभी मामलों में जमानत दे दी थी. अभी लालू प्रसाद जमानत पर बाहर हैं.

