पटना: बिहार सरकार के द्वारा पिछले माह जारी की गई औद्योगिक विकास की समीक्षा रैंकिंग (Industrial Development Review Ranking ) में पूरे प्रदेश में शिवहर जिला टॉप पर (Shivhar on top) रहा है. जबकि नालंदा और समस्तीपुर दूसरे तथा तीसरे स्थान पर मुंगेर है. चौथे स्थान पर किशनगंज रहा है. रैंकिंग को उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पॉन्ड्रिक की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में जारी किया गया है.

रोहतास जिला अंतिम स्थान पर: रेटिंग के अनुसार मधेपुरा, मधुबनी, बेगूसराय और पश्चिमी चंपारण जिले नीचे के चार जिलों में शामिल हैं. जबकि 17 जिलों में विभिन्न योजनाओं में शत-प्रतिशत ऋण स्वीकृत (loan sanctioned) किए गए हैं. इनमें शेखपुरा, मुंगेर और सिवान के पहले तीन स्थानों पर हैं. सारण, सीतामढ़ी और मधुबनी का प्रदर्शन कमजोर रहा है. केवल 27 अंकों के साथ रोहतास रेटिंग में अंतिम स्थान पर है. रेटिंग जारी होने के बाद इन जिलों के महाप्रबंधक को और उद्योग विस्तार पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं.

क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी हुई: मार्जिन मनी रिलीज करने के मामले में मधेपुरा, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी और अररिया जिला की स्थिति सबसे खराब है. उद्योग निदेशकों को आदेश दिया गया है कि पूर्णिया जिले में सीएम उद्यमी योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी की गई है. लिहाजा पूर्णिया के महाप्रबंधक और उद्योग विस्तार पदाधिकारी, पूर्णिया प्रखंड को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का प्रस्ताव भेजने को कहा गया है. प्रत्येक जिले में स्टार्टअप सेल बनाए जाने का आदेश दिया (Order to set up startup cell in each district) गया.