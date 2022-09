पटना: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीमांचल में बढ़ रही आबादी को लेकर अल्पसंख्यक समाज को जिम्मेदार ठहराया था. इसको लेकर बिहार में सियासत तेज है. जदयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी (Gulam Rasool Balyavi Attack On Sanjay Jaysawal) ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हैं लेकिन वो जिस तरह की भाषा अल्पसंख्यक को लेकर बोल रहे हैं इससे नहीं लगता कि वो पढ़े लिखे हैं.

पढ़ें- मिशन 2024 पर नीतीश कुमार: CPI ML महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मिले CM नीतीश

संजय जायसवाल पर बलियावी का हमला: गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लेकर जो संजय जायसवाल (BJP State President Sanjay Jaiswal) ने बयान दिया है वो सीमांचल की जनता ने सुना है. समय आने पर ऐसे लोगों का जवाब भी जनता देगी. बिहार में सत्ता से दूर होने के साथ ही बीजेपी के नेता बौखला गए हैं और उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं.

"हमें अफसोस और हैरत है. उनके नाम के साथ डॉक्टर लगा है फिर भी ऐसा बयान देते हैं. सीमांचल, किशनगंज, पूर्णिया अररिया और कटिहार के मुस्लिमों का नाम लेकर ये देश के वंचित शोषित बेरोजगारों के युवाओं को डराने का काम करते हैं. युवा पूछ रहे हैं क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी का इसलिए भागे चल रहे हैं."- गुलाम रसूल बलियाबी, पूर्व एमएलसी

'बीजेपी देश को तोड़ने के लिए सीमांचल का सहारा ले रही': बलियावी ने कहा कि जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी उसका क्या हुआ? इसपर नहीं बोलते, मंहगाई बढ़ी है चावल दाल आंटा दूध दही सभी मंहगे हुए है इसपर नहीं बोलते. लेकिन अलसंख्यक समाज पर इन्हें बोलना आता है. मस्जिद और मदरसा गिनने आता है लेकिन जातीय जनगणना की जब बात आती है तो बीजेपी पीछे भागती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे देश मे विपक्ष को एकजुट करने का मिशन शुरू किया है. उससे बीजेपी के लोगो को मिर्ची लगी है इसीलिए समाज को तोड़ने की बात ये करते हैं. ये बिहार में नहीं चलेगा.

क्या कहा था संजय जायसवाल ने: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (BJP Sanjay Jaiswal) ने कहा कि भारत में सबसे अधिक बच्चे बिहार के अररिया (most children are born in araria) और किशनगंज (most children are born in kishanganj) में पैदा होते हैं. अगर ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो आर्थिक मंदी आएगी. इससे विकास कार्य प्रभावित होगा. वे बीते मंगलवार को अररिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में यह बयान दिया था.