पटनाः पूरे देश में क्रिसमस की धूम है. राजधानी पटना (Christmas In Patna) में भी क्रिसमस धूमधाम से मनाने की तैयारी है. क्रिसमस के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Governor and CM congratulate people on Christmas) ने भी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं .

इस मौके पर राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार शांति, सद्भावना, प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है. हमें इस अवसर पर प्रभु ईसा मसीह के पवित्र उपदेशों का स्मरण करना चाहिए. हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर समतामूलक और समावेशी समाज के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए.



क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश त्याग, शांति, प्रेम एवं करुणा का है, जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है. प्रभु यीशु के संदेश को हम अपने जीवन में उतारें. ताकि देश और दुनिया में शांति कायम हो सके. मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि क्रिसमस का पर्व राज्य वासियों में प्रेम, सद्भाव के साथ-साथ सुख, शांति एवं समृद्धि लेकर आएगा.



