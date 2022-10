पटनाः दशहरा खत्म होने के बाद अब पटना के बाजारों में दिवाली और धनतेरस (Gold Silver Sales Increased In Bihar) को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है. धनतेरस के मौके पर इस बार प्रदेश में सर्राफा का बाजार पूरी तरह गुलजार है. राजधानी पटना की बात करें तो यहां धनतेरस के लिए लोग अभी से ही ज्वेलरी शॉप में जाकर ज्वेलरी की प्री बुकिंग (Pre Booking Of 140 Crore jewelery In Bihar) करा रहे हैं. धनतेरस को लेकर पटना के तमाम ज्वेलरी दुकान वाले अपने यहां स्पेशल ऑफर चला रहे हैं. तमाम ज्वेलरी शॉप में गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पर 35% से 50% तक की छूट दी जा रही है. वहीं डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पर 90 फ़ीसदी से 100 फ़ीसदी तक की छूट दी जा रही है. सिल्वर ज्वेलरी की बात करें तो इसके मेकिंग चार्जेस पर 25% से 50% तक की छूट दी जा रही है.



ये भी पढे़ंः 27 साल बाद दिवाली पर सूर्यग्रहण का संयोग, छोटी और बड़ी दिवाली की तिथि लेकर लोगों में कंफ्यूजन

पटना में बढ़ी गोल्ड की खरीदारीः अधिक धनतेरस और दिवाली को देखते हुए ज्वेलरी दुकानदारों द्वारा अलग-अलग ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि कोई यदि एक लाख से अधिक का खरीदारी करता है तो उसे एक बड़ा सिल्वर कॉइन गिफ्ट के तौर पर मिल रहा है. 5 लाख से अधिक की खरीदारी करने पर एक गोल्ड क्वाइन गिफ्ट दिया जा रहा है. बाजार में इस बार मध्यम वर्गीय परिवार को देखते हुए लाइटवेट में गोल्ड ज्वेलरी उपलब्ध है और आकर्षक डिजाइन में भी उपलब्ध है जिस वजह से मध्यमवर्गीय परिवारों का इस बार गोल्ड की खरीदारी को लेकर रुझान अधिक दिख रहा है.







सर्राफा व्यवसाई काफी उत्साहितः ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार 2 वर्षों के बाद बाजार में काफी चहल-पहल और रौनक देखने को मिल रही है. इससे सर्राफा व्यवसाई काफी उत्साहित हैं. मध्यमवर्गीय परिवारों को देखते हुए लाइटवेट में डिज़ाइनर ज्वेलरी इस बार ज्वेलरी शॉप में उपलब्ध है. जैसे कि 900 मिलीग्राम की अंगूठी और 700 से 800 मिलीग्राम का कान में पहनने वाला टॉप. उन्होंने बताया कि अब तक पटना के ज्वेलरी शॉप में 60 करोड़ से अधिक का प्री बुकिंग हो चुकी है और यह प्री बुकिंग लगातार बढ़ रही है. इसके अलावा पूरे प्रदेश की बात करें तो अब तक 140 करोड़ रुपये से अधिक की ज्वेलरी की प्री बुकिंग हो चुकी है. ज्वेलरी के प्री बुकिंग के साथ-साथ लोग गोल्ड के बिस्किट, क्वाइन, गिन्निया की भी प्री बुकिंग हो रही है.







अंगूठी, चैन और ब्रेसलेट की अधिक बुकिंगः अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि ज्वेलरी में अंगूठी, चैन और ब्रेसलेट की अधिक बुकिंग हुई है इसके अलावा इस बार तुर्किश ज्वेलरी काफी डिमांड में है. उन्होंने बताया कि तुर्किश ज्वेलरी गोल्ड ज्वेलरी का एक डिजाइन है जो मशीन से तैयार किया जाता है. इसकी खासियत यह होती है कि यह दिखने में काफी भड़कीला होता है लेकिन इसका वजन काफी कम होता है. मिडिल क्लास फैमिली में तुर्किश डिजाइन के गोल्ड ज्वेलरी के प्रति आकर्षण बहुत अधिक है. उन्होंने कहा कि हर तबके के लोग इस बार धनतेरस में ज्वेलरी खरीद कर अपने धनतेरस को अच्छा बनाना चाहते हैं और यह सर्राफा बाजार के लिए अच्छी खबर है.

"इस बार लगभग 200 से ढाई सौ करोड़ का सर्राफा का कारोबार प्रदेश में धनतेरस के दिन होने जा रहा है. धनतेरस में ज्वेलरी खरीद कर लोग अपने धनतेरस को अच्छा बनाना चाहते हैं और यह सर्राफा बाजार के लिए अच्छी खबर है. पटना का बाकरगंज इलाका ज्वेलरी मार्केट के तौर पर जाना जाता है. हमने ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक एसपी और पटना एसएसपी को पत्र भी लिखा है, जिसमें मांग की है कि बाकरगंज रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था धनतेरस के दिन सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक बल की व्यवस्था की जाए"- अशोक कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन



ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की मांगः अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि धनतेरस को लेकर उन्होंने ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक एसपी और पटना एसएसपी को पत्र भी लिखा है जिसे वह उन्हें उनके कार्यालय में जाकर गुरुवार को सौंपेंगे. उन्होंने बताया कि ट्रैफिक एसपी को पत्र लिखकर उन्होंने मांग की है कि पटना का बाकरगंज इलाका ज्वेलरी मार्केट के तौर पर जाना जाता है ऐसे में इस इलाके में धनतेरस के दिन काफी लोगों का आना जाना होगा. इसको देखते हुए बाकरगंज रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था धनतेरस के दिन सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक बल की व्यवस्था की जाए. उन्होंने कहा कि इसके अलावा पटना एसएसपी को उन्होंने पत्र लिखकर मांग किया है कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज्वेलरी शॉप के इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दिया जाए. ताकि जो लोग ज्वेलरी खरीदने आ रहे हैं वह भी सुरक्षित महसूस करें और दुकानदार भी सुरक्षित महसूस करें.