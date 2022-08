पटना: राजधानी पटना में गंगा के जलस्तर में वृद्धि (Rise in water level of Ganga in Patna) जारी है. केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गांधी घाट गंगा अपने डेंजर लेवल से 72 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. गंगा पाथवे पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है. पथवे पर बैठने के लिए लगाए गए गुंबज नुमा कुर्सी भी पूरी तरीके से डूब चुकी है. गंगा के जलस्तर में प्रति घंटे आधे सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की जा रही है.

खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा: बताते हैं कि गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने के कारण गंगा पथवे पूरी तरीके से डूब गया है. वहीं, गंगा अपने डेंजर लेवल से 72 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. इसके साथ ही प्रति घंटे आधे सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है. पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे बारिश के कारण हर छोटी-बड़ी नदियां अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है. नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज हो रही है.

गंगा किनारे रहने वाले लोगों में बाढ़ का भय: गंगा का डेंजर लेवल 48. 60 केंद्रीय जल आयोग के अनुसार माना जाता है. जो कि 26 अगस्त को ही डेंजर लेवल गंगा पार कर चुकी हैं और अब गंगा डेंजर लेवल से लगभग 72 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है. जिसको लेकर गंगा किनारे रहने वाले लोगों के मन में बाढ़ जैसा खतरा मंडराने लगा है और लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं.

जलस्तर में वृद्धि जारी: केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है. वहीं, गंगा के जल में काफी तेज धार देखने को मिल रहा है. पटना के बंशी घाट, काली घाट, कृष्णा घाट, एनआईटी घाट, गुलबी घाट समेत कई अन्य घाटों पर बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ है और पानी लगातार बढ़ रही है.

