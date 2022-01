पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Bihar) की रफ्तार कम हुई है. हालांकि, कोरोना से लोगों की अब भी मौत हो रही है. पटना एम्स (Patna AIIMS) में शुक्रवार को कोरोना संक्रमित 30 वर्षीय संध्या कुमारी सहित 4 महिला मरीज की मौत (Four Corona Infected Women Died in Patna AIIMS) हो गई. 16 मरीजों को कोरोना से स्वस्थ्य हो जाने पर डिस्चार्ज भी किया गया है. इसके अलावा नए मरीजों में 13 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है, जिन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है.

एम्स कोरोना नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार के मुताबिक पटना एम्स में शुक्रवार को पटना की 30 वर्षीय संध्या कुमारी, गया की 35 वर्षीय बबिता देवी, हजारीबाग की 55 वर्षीय गीता देवी और नालंदा की 70 वर्षीय कांति देवी की मौत कोरोना से हो गई. इसके अलावा 16 नए मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिन्हें एम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है.

वहीं, एम्स में शुक्रवार देर शाम तक कुल 65 मरीजों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा था. पटना एम्स में शुक्रवार को 30 वर्षीय संध्या कुमारी सहित चार महिला कोरोना मरीज की कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई. जहां 16 नए कोरोना संक्रमित मरीजों को आईसोलेशन वार्ड में इलाज के लिए भर्ती किया गया है. एम्स में 65 कोरोना मरीज इलाजरत हैं.

बता दें कि बीते 24 घंटे में प्रदेश भर संक्रमण से 3009 नए (Bihar Corona Update) मामले सामने आए हैं. प्रदेश में संक्रमण दर भी कम हो रही है और रिकवरी प्रतिशत बढ़ रहा है. 14 जनवरी के बाद से बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Patna) के नए मामलों में लगातार गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है. इस बात की जानकारी शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी. वहीं उन्होंने बताया कि बिहार वैक्सीनेशन के मामले में देश में चौथे स्थान पर आ गया है.

