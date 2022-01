पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Bihar) की रफ्तार अब कम होने लगी है. हालांकि कोरोना से लोगों की अब भी मौत हो रही है. गुरुवार को पटना एम्स में कोरोना से चार मरीजों की मौत (Four Patients Died Of Corona In Patna AIIMS) हुई. इनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं. वहीं, कोरोना संक्रमिण के 21 नए मामले सामने आए. उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है. जबकि 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए हैं. जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.

पटना एम्स के कोरोना नोडल आफिसर डॉ. संजीव कुमार के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में जिन चार लोगों की मौत हुई है. पटना की 71 वर्षीय कमला देवी, 45 वर्षीय लाछो देवी, 41 वर्षीय प्रीति देवी और मोतिहारी के 74 वर्षीय दशरथ प्रसाद की मौत कोरोना से हो गयी. इसके अलावा 21 नये मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है. जिन्हें एम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है. जिसमें पटना के 15, झारखंड, वैशाली, सारण, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण के मरीज शामिल हैं. पटना एम्स में गुरुवार देर शाम से कुल 72 मरीजों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है.

वहीं, बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3475 नए मामले सामने आए हैं. जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 26673 हो गई है, जो पिछले दो दिनों के आकड़ों से कम है. वहीं बात अगर राजधानी पटना की करें तो यहां गुरुवार को हुई जांच में 1053 सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. इसमें नए केस 1010 हैं और 43 फॉलोअप केस हैं. इसमें पटना के रहने वाले 727 लोग हैं. बिहार में अभी कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 94.67 है. पटना में जांच कराने वाले अन्य जिलों के 283 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. पटना जिले में नए मामलों की संख्या 727 है. जिससे अब पटना में एक्टिव केस की संख्या 10346 हो गई है.

