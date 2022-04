पटना: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री सह कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोमवार को पटना पहुंचे. वह एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पटना से बख्तियारपुर के लिए रवाना हुए. इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष (bihar congress president) के नाम की घोषणा की जाएगी. साथ ही उन्होंने लाउडस्पीकर विवाद पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश सभी का है. सभी ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है और सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए.

नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्द: हुड्डा से जब पूछा गया कि आप किसे बिहार के लिए बेहतर प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं तो उन्होंने कहा कि जो चुन कर आएंगे या जिन्हें आलाकमान चुनेंगे, वही बिहार की कमान संभालेंगे. साथ ही देश में बढ़ती महंगाई को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है और वर्तमान सरकार बेखबर होकर अपनी सरकार की बड़ाई खुद कर रही है.

साथ ही उन्होंने कहा कि अब देश में चुनाव या उपचुनाव का दौर खत्म हो गया है. निश्चित तौर पर बिहार में भी बहुत जल्द नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे. प्रखंड स्तर तक अध्यक्ष को बहुत जल्द ही निर्वाचित कर लिया जाएगा. बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस में नए सेनापति की तलाश (who will be new bihar congress president) शुरू हो गई है. ऐसे में अध्यक्ष को लेकर चर्चा का बाजार भी गरम है. कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस दौर में ऐसे सेनापति को कमान सौंपने की तैयारी में है.

नए कांग्रेस अध्यक्ष की राह आसान नहीं होगी: इधर, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि बिहार कांग्रेस की कमान (Bihar Congress New President) ऐसे नेता को दी जाए जो जनता की भी पसंद हो. फिलहाल, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर इतना तय है कि अध्यक्ष कोई भी बने, उसकी राह आसान नहीं रहने वाली है. अध्यक्ष बनते ही विरोधी खेमा तैयार हो जाएगा. ऐसे में माना जा रहा कांग्रेस आलाकमान द्वारा अध्यक्ष को लेकर लिया गया फैसला चौंकाने वाला भी हो सकता है.

"जल्द ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा. आलाकमान का फैसला सर्वमान्य होगा. ये देश सबका है. चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख ईसाई सभी ने साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा था. सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए."- भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा

कन्हैया कुमार बनेंगे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष?: वामपंथी नेता रहे कन्हैया कुमार भी बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में (kanhaiya kumar in bihar congress president race) बताए जा रहे हैं. कन्हैया भूमिहार जाति से आते हैं और अच्छे वक्ता भी हैं. ऐसे में कन्हैया का चेहरा भी जाना पहचाना है. हालाकि सूत्रों का कहना कि कन्हैया का अध्यक्ष बनना इतना आसान नहीं है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कन्हैया को स्वीकार करेंगे इसके आसार कम हैं. ऐसे में कन्हैया का अध्यक्ष बनना आसान नहीं है. दरअसल, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की राहें अलग होने के पीछे एक वजह कन्हैया कुमार से जुड़ी भी बताई जा रही है जिन्हें तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का बराबर का प्रतिद्वंद्वी माना जाता है.

ये हो सकते हैं बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष: दूसरी तरफ, सूत्र बताते हैं कि अध्यक्ष बनने की दौड़ में कुटुंबा विधायक विधायक राजेश राम, पूर्व सांसद रंजीता रंजन, राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी आगे हैं. वैसे, विजय शंकर दुबे भी इस रेस में बताए जा रहे हैं लेकिन इस बार भी ब्राह्मण अध्यक्ष बनें इसकी संभावना कम है. सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस बिहार में सवर्णों की राजनीति करती रही है. ऐसे में कांग्रेस इस बार भी सवर्ण अध्यक्ष बनाकर सवर्णों को साधने की कोशिश करेगी.



लाउडस्पीकर विवाद पर हुड्डा का बयान: उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि लगातार गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और उससे महंगाई बढ़ रही है. लेकिन विपक्ष के लाख हंगामा करने, आंदोलन करने के बावजूद भी केंद्र सरकार कुछ नहीं सुन रही है. उन्होंने कहा कि आम जनता जान रही है कि किस तरह की सरकार केंद्र से चलाया जा रहा है. साथ ही उन्होंने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान देने के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी और साफ-साफ कहा कि यह देश सभी धर्मों का है और सभी जाति धर्म और वर्ग के लोगों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है. अगर कोई भी आदमी इस तरह का बयान देते हैं या इस तरह का फरमान जारी करते हैं तो वह उचित नहीं है. धर्म को लेकर संविधान सभी को स्वतंत्रता दे रखा है.

