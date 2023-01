हवाई यात्रा पर कोहरे का असर

पटना: राजधानी पटना में सुबह के समय ठंड के साथ-साथ घना कोहरा भी छा रहा है (Effect of cold and fog in Bihar). इसका असर हवाई सफर पर पड़ रहा है. कोहरे के कारण पटना एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन विलंब से किया जा रहा है. आज भी पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से आने वाली पहली विमान लगभग 2 घंटे की देरी से पहुंची. वहीं पटना से दिल्ली जाने वाली विमान लगभग डेढ़ घंटे की देरी से टेक ऑफ किया.

हवाई यात्रा पर कोहरे का असर: पटना एयरपोर्ट के रनवे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण लगातार विमानों का आवागमन विलंब से हो रहा है. पटना एयरपोर्ट से रोजाना 42 जोड़ी विमानों का परिचालन किया जा रहा है और धुंध और कोहरे के कारण दर्जनों विमान बिलंब से परिचालित किए जा रहे हैं. जिसके चलते पटना के बाहर से आने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

देर से पहुंच रहा विमान: पटना एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 400 मीटर से भी कम रहती है. जिसके कारण देर शाम और सुबह से लेकर 11 बजे तक विमानों का परिचालन मुश्किल हो रहा है. रनवे पर विजिबिलिटी विमानों के परिचालन के लिए कम से कम 1000 मीटर होनी चाहिए. ऐसी स्थिति पटना एयरपोर्ट पर दोपहर के समय ही बनती है.

कई फ्लाइट रद्द: दोपहर में परिचालित होने वाली अधिकांश विमान समय से पटना एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं. लेकिन सुबह और देर शाम संचालित होने वाले विमान लगातार विलंब से पटना एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं. कल देर शाम मुंबई आने वाली विमान को भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि रनवे पर विजिबिलिटी कम थी. जिसके चलते विमान उड़ान नहीं भर सका.